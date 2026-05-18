Podrán flexibilizarse las medidas de aislamiento

El hantavirus infecta mal y poco y no muta

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Los trece cruceristas españoles del Hondius que están ingresados en el Hospital Gómez Ulla y que habían dado negativo por hantavirus en una primera PCR, han vuelto a dar el mismo resultado en una segunda prueba, de forma que podrán flexibilizarse las medidas de aislamiento, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad, informa Marta Lilao.

De acuerdo con el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública, a partir de ahora podrán comenzar a salir de sus habitaciones para acceder a las zonas comunes de la planta en la que se encuentran y recibir visitas de sus familiares, manteniendo en todo momento las medidas de protección y prevención establecidas. Van a seguir haciéndoles pruebas semanas y si vuelven a dar