El hantavirus infecta mal y poco y no muta
No parece que el hantavirus pueda volverse más peligroso.
Poco a poco vamos sabiendo más sobre el hantavirus y hay una cosa que queda clara. No parece que pueda volverse más peligroso. Si hablamos de virus, hablamos de mutaciones porque viven mutando. Pero no todos mutan igual porque no todos infectan igual. El hantavirus infecta mal y poco y para conseguir mutaciones que lo hagan más contagioso o más virulento, hay que infectar mucho: cada nueva infección es una nueva oportunidad de replicarse y mejorar.
"No es tanto la capacidad intrínseca que tiene el virus par amutar como la cantidad de infecciones que genera y el hantavirus infecta a muy pocas personas y se replica mal en esas personas", explica Rafa Toledo, catedrático de parasitología de la UV. "Necesita muchas oportunidades para que ese fenómeno entre millones de mutaciones se produzca. Es difícil que se de la casualidad enorme que se produzca una variante que mejore su eficiencia con respecto a otra. Si compro un número de lotería es casi imposible que me toque el gordo, pero si compro millones...".
El coronavirus generó muchas variantes, porque infectó a miles de millones de personas. Tuvo una vida larga entre los humanos, nos conoció bien. Este hantavirus, en cambio, apenas ha infectado a diez personas y no le va a dar tiempo a cambiar mucho. En las infecciones secuenciadas de momento, el hantavirus es idéntico, no se ven cambios, así que los expertos tranquilizan: lo más probable es que a este brote le quede poca vida por delante.