Patricia Pereda 13 MAY 2026 - 17:40h.

El único laboratorio de España donde se hacen las pruebas del hantavirus, está en Majadahonda, en Madrid.

La señal de alerta del hantavirus: la tos seca anticipa la fase más crítica

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El único laboratorio de España donde se hacen las pruebas del hantavirus, está en Majadahonda, en Madrid. Es el Centro Nacional de Microbiología. Allí están analizando las PCR de los españoles que permanecen en cuarentena. Hoy Noticias Cuatro ha estado allí. Aquí se realizan las pruebas PCR y se analizan los resultados de los posibles sospechosos de hantavirus.

"Hasta aquí han llegado las pruebas de Alicante, Barcelona y el Gómez Ulla y recibiremos si hay alguna más", señala MariPaz Sánchez-Seco, responsable del Laboratorio de Argovirus.

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En este centro de referencia están preparados para los imprevistos, aunque no sea fácil. Lo primero es saber que se necesita para hacer una pcr de hantavirus. "No es igual que para el covid, que necesitamos el palillito en la nariz. Para el hantavirus necesitamos una muestra de sangre. Y una muestra de suero".

Esta claro que no se puede ir a una farmacia y pedir una prueba para el hantavirus. Hay que estar preparado para analizarlo. "Es muy complicado y necesita mucho trabajo".

Una vez que las muestras han llegado hasta aquí, lo primero es inactivar el virus. Eso se hace en el laboratorio P3 de máxima seguridad donde no se puede entrar. Pero los pasos son los siguientes. Se inactiva el virus porque es contagioso y podria contagiar al trabajador. Es decir se mata al virus para poder trabajar con él sin riesgo. Despues se etiquetan la muestras y ya se mezcla con los reactivos específicos del hantavirus.

A las pocas horas los resultados salen en el ordenador. Cuando hay positivo sale fluorescente y lo registran las maquinas.

Trabajan sin parar 24 horas al día 7 dias a la semana. El objetivo es estar prep