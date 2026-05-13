El protocolo de los cruceristas españoles en cuarentena en el Gómez Ulla se flexibiliza

Marta Aguirregomezcorta 13 MAY 2026 - 15:40h.

El nuevo protocolo establece 42 días de cuarentena para sus pasajeros a contar desde el 10 de mayo

Si la próxima PCR es negativa podrán salir de la habitación por zonas comunes en la misma planta y recibir a familiares con medidas de seguridad

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El nuevo protocolo de actuación con el brote de hantavirus surgido en el buque MV Hondius establece 42 días de cuarentena para sus pasajeros a contar desde el 10 de mayo, pero con una duración y condiciones que serán revisadas continuamente e incluso se valorará la posibilidad de que pueda ser domiciliaria.

Para el manejo de los 14 pasajeros del buque y las nuevas eventualidades que puedan surgir, el texto aprobado por la Comisión de Salud Pública define en primer lugar lo que es un contacto, un caso probable y uno confirmado de hantavirus Andes (ANDV).

El protocolo se revisará a los 28 días del considerado "día cero", el 10 de mayo, porque es el periodo que se considera como más probable para desarrollar síntomas. De momento, estas son las medidas que establece:

¿Quiénes son contactos?

Personas sin síntomas compatibles que estuvieron en el Hondius entre el 1 de abril y el 10 de mayo o contacto con un caso confirmado durante su periodo de transmisibilidad, el cual se inicia 2 días antes de la fecha de inicio de síntomas o de la toma de muestra en los casos confirmados asintomáticos.

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Son contactos quienes comparten habitación, baño o espacio para dormir; parejas sexuales o personas con contacto físico directo; que han estado a menos de dos metros de distancia durante más de 15 minutos acumulados en un espacio cerrado sin llevar EPI adecuado y mascarilla FFP2 en todo momento; que participan en comidas compartidas, interacciones sociales prolongadas o actividades de cuidado.

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También personal sanitario y de laboratorio expuesto y personas que manipulan ropa de cama, ropa, residuos médicos o fluidos corporales contaminados sin el EPI adecuado; pasajeros de avión sentados en la misma fila y en las dos de alrededor de un confirmado en vuelos de más de 6 horas.

Por ahora, son contactos 13 de los 14 pasajeros que están en el Gómez Ulla y dos mujeres -una de Alicante y otra de Barcelona- que compartieron avión a Johannesburgo con una de las fallecidas.

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¿Cómo se manejan?

- Los evacuados del crucero cumplirán cuarentena en habitaciones individuales en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Empezaron el domingo y el máximo será de 42 días, lo que dura un periodo de incubación de hantavirus.

- El resto de contactos que se vayan detectando (como las mujeres de Alicante o Barcelona) se valorará de forma individualizada la ubicación y condiciones de la cuarentena entre la comunidad, el CCAES y, en su caso, el Ministerio de Defensa.

Mientras se decide, deberán estar aislados en su domicilio, lugar de residencia o donde se encuentren.

- Para los contactos de un caso confirmado, se considerará que el periodo de transmisibilidad comienza dos días antes de empezar la sintomatología o la toma de muestra de la primera prueba positiva en casos asintomáticos. El día del último contacto es el día 0 de la cuarentena.

- Al inicio del aislamiento, se toma una muestra de suero y sangre para hacer una PCR.

- En ausencia de síntomas, durante el seguimiento inicial de 28 días, se hará una PCR cada 7.

- De ser negativa, podrán recibir visitas con el EPI adecuado y, si las condiciones del centro sanitario lo permiten, podrán salir de la habitación por zonas comunes en la misma planta, con mascarilla FFP2 en todo momento, higiene de manos con gel hidroalcohólico y supervisados por el personal.

- Si la PCR es positiva, independientemente de si aparecen síntomas, pasa a ser caso confirmado.

- Se ordenará vigilancia activa supervisada, registrando dos veces al día la temperatura.

- En la cuarentena se fomentará el bienestar emocional de los contactos, garantizando la comunicación por vía telemática con sus allegados.

¿Y los probables?

Son aquellos contactos que desarrollan estos síntomas: fiebre, tos, disnea, mialgias, vómitos, diarrea, lumbalgia.

- Cualquier contacto con síntomas será trasladado a una habitación de aislamiento con presión negativa y se le hará una PCR en sangre y suero. Si son respiratorios, también frotis nasofaríngeo.

- Si es negativo, se considerará caso descartado pero seguirá siendo contacto, por lo que continuará con cuarentena.

- Ante un caso probable, se dará preaviso a la red de Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan).

- Si se confirma el diagnóstico, pasará a manejarse como caso confirmado.

Los confirmados

Ingresarán en la Uatan hasta la recuperación clínica -como ha ocurrido con el único positivo confirmado en el Gómez Ulla- y en caso de personas asintomáticas, hasta la obtención de una prueba negativa.

¿Qué pasa con el personal sanitario y de limpieza?

- El personal sanitario en contacto con las personas aisladas debe estar dotado de EPI (bata impermeable, mascarilla FFP2, guantes desechables), se requiere higiene de manos, con solución hidroalcohólica, antes y después de atender a la persona en cuarentena y su entorno y siempre antes de ponerse los guantes y después de retirárselos, y protección ocular ante cualquier tipo de procedimiento.

El material lo deben depositar en los contenedores de residuos Clase III (cubos negros), usando gel después.

- Si no están en contacto, no es necesario llevar mascarilla ni guantes, pero es recomendable que sigan las precauciones estándar. La bata que cubra la ropa del profesional en la unidad de hospitalización será impermeable y de uso exclusivo, evitando acceder al resto de unidades con la misma.

- El personal de limpieza tendrá que usar gel hidroalcohólico (o agua y jabón ante suciedad evidente) al entrar y salir de la habitación y llevar EPI.

Durante la cuarentena, las habitaciones se limpiarán una vez al día y las zonas comunes, dos, empleando soluciones desinfectantes.

Para la limpieza húmeda de superficies, se debe usar una bayeta humedecida en agua y desinfectante. El barrido será siempre húmedo y, para fregar el suelo, se empleará técnica de doble cubo comenzando desde el fondo de la habitación hacia la puerta.

La situación de los españoles en cuarentena

El único pasajero español que ha dado positivo en hantavirus permanece aislado en la planta 22 del hospital Gómez Ulla. En las últimas horas, ha presentado síntomas respiratorios y fiebre leve. Se encuentra estable. Los otros 13 pasajeros continúan asintomáticos. Si vuelven a dar negativo en la PCR se flexibilizarán sus condiciones. Las afectadas en Alicante y Barcelona, siguen dando negativo en la PCR.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que el ciudadano español ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla por hantavirus presenta una evolución favorable, con síntomas leves que "han mejorado ligeramente", lo que hace que se encuentre "en buen estado de salud". "Ayer presentaba síntomas leves, hoy parece que han mejorado un poquito esos síntomas, pero está bien, en buen estado de salud".

Por otra parte, según ha explicado, el Ministerio mantiene una comunicación fluida con los otros 13 pasajeros del 'MV Hondius' que fueron trasladados al hospital militar, a los que ha trasladado las actualizaciones de los protocolos sanitarios, tanto en relación con la cuarentena como con el manejo de personas asintomáticas.

"Están tranquilos, están bien de salud y agradecidos del trato que se les ha dado durante estos días", ha señalado la titular de Sanidad, quien ha subrayado su deseo de preservar su privacidad; "nos insisten mucho en que ellos quieren mantener su privacidad y su confidencialidad", ha advertido.

Sobre la posibilidad de que en los próximos días alguno de estos 13 pasajeros puedan dar positivo por hantavirus, ha asegurado que "epidemiológicamente hablando" cabe esa posibilidad. "El tiempo de incubación son 42 días y por eso tenemos esa vigilancia estrecha, les iremos haciendo PCR semanal. (...) Epidemiológicamente hablando nos podemos esperar cualquier cosa, por eso en el operativo contemplábamos absolutamente todas las posibilidades", ha señalado.

El crucerista americano en cuarentena cuenta su día a día

Jake Rosmarin, uno de los cruceristas estadounidenses, nos cuenta su día a día en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, donde pasa la cuarentena. Según la OMS todos los viajeros del crucero ya han sido identificados y están en aislamiento.

También los diez británicos residentes en las islas de Santa Elena y Ascensión, que estuvieron en contacto con pasajeros del crucero. Todos serán trasladados al Reino Unido para completar la cuarentena.

El caso que más preocupa es el de la francesa, que desembarcó en Tenerife. En estado crítico y con respiración asistida. Está ingresada en la UCO en un hospital de París.

El paciente británico, evacuado a Sudáfrica desde la Isla de Ascensión, se recupera favorablemente en la UCI en un hospital de Johannesburgo.

Cómo sabemos que el virus ya está en los pulmones

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus es la enfermedad que provoca la cepa andina de este virus, que afecta a pulmones y corazón. Los primeros síntomas se parecen a la gripe: fiebre, dolor muscular, pero hay una señal de alarma. La tos seca, señala el inmunólogo Alfredo Corell. Esa tos indica que el virus ya está en los pulmones. Desde ahí, la enfermedad puede empeorar muy rápido, pero es que el virus ya llevaba varios días en el organismo.

La fase crítica de la enfermedad aparece de forma súbita hasta una semana después. El pulmón puede estar inundado en horas y ya se necesita la UCI en la que no hay un tratamiento específico para este virus, así que lo único que se puede hacer es un tratamiento de soporte. Superar esa fase aguda dependerá de muchos factores, porque cada organismo responde de forma distinta. Lo que sí se sabe es que la letalidad es muy alta, de entre el 30 y el 40%. De momento, la edad media de los fallecidos en este brote es de 73 años.