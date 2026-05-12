Multa por llevar auriculares conduciendo: existe una sanción que te puede costar 200€ y puntos

Marta Egea 12 MAY 2026 - 08:00h.

Conducir con auriculares está prohibido en España y puede acarrear una multa de 200 euros y la pérdida de 3 puntos del carnet aunque solo se utilice uno

Conducir descalzo: la multa de hasta 200 euros si afecta al control del vehículo

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Escuchar música, atender llamadas o seguir un podcast mientras se conduce es algo completamente normal. De hecho, muchos conductores recurren a sistemas bluetooth o manos libres integrados en el coche para hacerlo de forma legal. El problema llega cuando se utilizan auriculares o cascos directamente en los oídos, una práctica mucho más extendida de lo que parece y que puede acabar en multa.

La Dirección General de Tráfico recuerda en 2026 que conducir con auriculares está completamente prohibido y puede suponer una sanción de hasta 200 euros y la pérdida de 3 puntos del carnet. La norma afecta tanto a conductores de coches como de motocicletas y otros vehículos, y se basa en una idea muy clara: cualquier elemento que aisle al conductor del entorno puede suponer un riesgo para la seguridad vial.

Qué dice exactamente la normativa

La prohibición de conducir con auriculares no es una simple recomendación, sino una norma recogida expresamente en la legislación española. De hecho, se puede ver en el artículo 18.2 del Reglamento General de Circulación donde se establece que: “Queda prohibido conducir y utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido”. La redacción de la norma es importante porque no distingue entre auriculares con cable o inalámbricos, escuchar música, podcasts o llamadas, llevar uno o dos auriculares o el uso de dispositivos bluetooth o tradiciones.

La clave legal está en el hecho de que el conductor use un dispositivo que pueda disminuir la atención o aislarle parcialmente del entorno mientras conduce. Por esto, la prohibición sigue aplicándose aunque el auricular sea pequeño, inalámbrico o solo esté colocado en uno de los oídos.

Además, el propio reglamento relaciona esta norma con una obligación más amplia: el conductor debe mantener en todo momento su libertad de movimientos, capacidad de visión y atención permanente a la conducción. Es decir, la normativa entiende que escuchar correctamente el entorno forma parte de la seguridad vial.

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Esta infracción está considerada como grave y actualmente conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de 3 puntos del permiso de conducir. Además, hay que tener en cuenta que no solo afecta a los conductores de coche, sino también a motocicletas, ciclomotores, bicicletas o patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal.

La única excepción prevista por la normativa es muy concreta: durante las prácticas y exámenes para obtener el permiso de motocicleta, cuando sea necesario que el instructor se comunique con el alumno mediante intercomunicador. Fuera de este supuesto, el uso de auriculares está terminantemente prohibido.

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¿Cuál es la diferencia con el manos libres?

Una de las mayores dudas que surge entre los conductores es al comparar los sistemas manos libres con los auriculares tradicionales. A simple vista, ambos permiten escuchar llamadas, música o indicaciones del navegador, pero para la DGT existe una diferencia esencial: el nivel de aislamiento y distracción que generan.

La normativa española no prohíbe comunicarse mientras se conduce, lo que sí prohíbe es hacerlo de una forma que pueda reducir la atención o la percepción del entorno. Por esto, los sistemas de manos libres integrados en el vehículo sí que están permitidos, siempre que puedan utilizarse sin manipular el móvil y sin necesidad de llevar dispositivos colocados en los oídos.

La clave está en que estos sistemas permiten mantener ambas manos en el volante, reducen la necesidad de interacción manual, no aíslan acústicamente al conductor y permiten seguir escuchando el tráfico y las señales sonoras del entorno.

Sin embargo, los auriculares generan un efecto muy diferente. Aunque el volumen sea bajo o solo se utilice un auricular, la DGT considera que pueden disminuir la capacidad auditiva y provocar una desconexión parcial del entorno.

Asimismo, con la llegada de los auriculares inalámbricos, el problema se ha hecho más frecuente. Muchos conductores creen erróneamente que, al no haber cables o al usar solo un auricular, la norma deja de aplicarse. Sin embargo, la interpretación de la DGT sigue siendo bastante estricta: cualquier dispositivo colocado en el oído durante la conducción puede ser sancionable.

Otro aspecto importante es que los sistemas de manos libres homologados están diseñados específicamente para minimizar la distracción. Muchos permiten el control por voz, respuesta automática e integración directa con el vehículo. Esto hace que el conductor no tenga que apartar la vista de la carretera ni manipular constantemente dispositivos electrónicos.

Las distracciones al volante, una de las grandes preocupaciones de la DGT

La prohibición de conducir con auriculares forma parte de una estrategia más amplia de la DGT contra las distracciones al volante, uno de los factores que más preocupa actualmente en materia de seguridad vial. Las autoridades recuerdan que las distracciones están presentes en un porcentaje muy elevado de los accidentes graves y mortales, sobre todo desde el aumento del uso de dispositivos electrónicos dentro del vehículo.

La DGT insiste que conducir no solo implica mirar la carretera, sino también mantener plena capacidad auditiva y concentración constante. Por ello, considera que los auriculares pueden dificultar escuchar sirenas, claxon u otros avisos importantes.