El bloqueo en el Estrecho de Ormuz ya provoca las subidas del precio de los alimentos

Beatriz Benayas 08 MAY 2026 - 21:12h.

Hay un tapón a la salida del petróleo y los fertilizantes de Oriente Medio y eso está encareciendo el transporte y los cultivos

Los alimentos han subido un 1,6% el último mes y llevan tres seguidos al alza, según la FAO.

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El Estrecho de Ormuz ya se notan en el bolsillo. Los alimentos están subiendo. Hay un tapón a la salida del petróleo y los fertilizantes de Oriente Medio y eso está encareciendo el transporte y los cultivos. Los alimentos han subido un 1,6% el último mes y llevan tres seguidos al alza, según la FAO. Esta subida final es la paralela a la guerra de Oriente Medio.

Eso sí, muy lejos todavía de donde se llegó a disparar la alimentación con la guerra de Ucrania. Ahora lo que más ha subido es la carne que está en máximos, un 6% más cara que hace un año y los aceites vegetales como el de girasol o la soja casi un 6% más caros también porque parte se están usando para hacer biocombustible ante la crisis energética.

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En menor medida, suben también los cereales, casi un 2% el arroz, menos el trigo y el maíz mientras los lácteos y el azúcar se abaratan un 20% respecto a hace un año. Dice la FAO que si el golpe al bosillo aún no se está notando más es por las reservas de alimentos acumuladas. En Estados Unidos, los comedores se quejan de que les está subiendo casi todo. Las consecuencias de la guerra de Irán llegan hasta la nevera.

Isaac Adlerstein, director ejecutivo Broadway Community lo está notando también y mucho en EEUU, un talón de Aquiles para Donald Trumo. Los proveedores están trasladando el aumento del coste de la gasolina a los consumidores, incluso cuando clientes son organizaciones de ayuda a la comunidad. Además de las donaciones de alimentos, esta organización cuenta con 5.000 dólares mensuales para comprar comida.

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Como explica Adlerstein, un saco de cereales costaba 16 dólares, ahora cuesta casi 30. Entre las verduras el aguacate ha subido un 12%, pero el más castigado está siendo el tomate con un aumento por encima del 50. Y eso sin hablar de los envasados.

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Los duantes y los cubiertos de plástico son más caros por ser productos que derivan del crudo. Y es que esta guerra está encareciendo el petróleo y todo lo que deriva de él, como los plásticos, pero también los fertilizantes, el alimento de los cultivos.

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Un tercio de su producción pasa por el estrecho de Ormuz, y con la situación allí su precio se está disparando. David Kanter, profesor asociado de estudios ambientales de la Universidad de Nueva York habla ya de menos beneficios para los agricultores que trasladan esa presión económica al bolsillo de los consumidores. Esto afectará a la economía global, "porque es una arteria vital, los fertilizantes de muchos países dependen casi completamente de Ormuz, como Bangladesh, Sudafrica Zambia. Serán los más afectados, pero no los únicos. Porque aunque EEUU produce el 80% de los fertilizantes que consume, al final su cesta de la compra sigue atada a cosechas globales".