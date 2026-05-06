Hacer ruido de madrugada en casa: la sanción por molestias vecinales que puede superar los 600 euros

Marta Egea 06 MAY 2026 - 08:00h.

Hacer ruido en casa de madrugada puede suponer multas que pueden superar los 600 euros, sobre todo si se vulneran los horarios nocturnos fijados por las ordenanzas municipales

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Una fiesta improvisada, poner música alta a las tres de la mañana o incluso arrastrar muebles en plena madrugada pueden parecer situaciones cotidianas dentro del hogar. No obstante, hacer ruido en casa fuera de los horarios permitidos puede convertirse en una infracción sancionable, con multas que en muchos casos pueden superar los 600 euros.

La normativa sobre ruido no es única ni sencilla: es una combinación de legislación estatal, autonómica y, sobre todo, ordenanzas municipales. Pero todas coinciden en un punto clave: el derecho al descanso de los vecinos prevalece sobre el uso libre de la vivienda cuando se generan molestias.

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¿Qué se considera ruido molesto en casa?

Determinar qué es exactamente un ruido molesto en casa no siempre es tan evidente como se puede pensar, ya que no va a depender solamente de su volumen, también del momento en el que se produce, su duración y su impacto en los vecinos.

Se suele considerar ruido molesto cuando supera los niveles de decibelios permitidos o interfiere en el descanso y la vida cotidiana de otras personas, sobre todo cuando es repetitivo, prolongado o se produce en momentos sensibles como la noche. Esto incluye desde música alta o gritos hasta actividades aparentemente cotidianas como arrastrar muebles, utilizar ciertos electrodomésticos o realizar tareas domésticas, si generan un nivel sonoro excesivo.

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El factor determinante en la mayoría de sanciones es el horario nocturno, que en España suele situarse entre las 10 y 11 de la noche y las 7 y 8 de la mañana, dependiendo de la ordenanza municipal, lo que se supone que son sonidos tolerables durante el día pueden convertirse en infracción por la noche. Por ejemplo, una reunión con música a un volumen moderado puede no ser sancionable a las 7 de la tarde, pero sí a las 12 de la noche si impide el descanso a los vecinos.

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Además, las administraciones no solo van a tener en cuenta los decibelios, sino también el contexto en el que se produce. Un ruido puntual puede no ser sancionado, pero si se está repitiendo con mucha frecuencia o genera quejas, es posible que derive en multa. Hay que tener en cuenta que el derecho al descanso va a prevalecer durante la noche, y cualquier actividad que lo pueda alterar de forma significativa puede ser considerada una infracción.

Multas por ruido: de 600 a más de 3.000 euros

Las sanciones por hacer ruido en casa, en especial durante la madrugada, no se limitan a una cifra fija, sino que forman parte de un sistema progresivo en función de la gravedad de la infracción. En la mayoría de municipios españoles, las multas más comunes parten de los 600 euros cuando se trata de infracciones leves, como una molestia puntual que supera los niveles permitidos.

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Sin embargo, si el ruido persiste, se repite en el tiempo o genera múltiples quejas vecinales, puede calificarse como infracción grave, subiendo la sanción hasta los 1.500 euros. El nivel más alto se alcanza cuando la conducta se considera muy grave, donde las multas pueden superar los 3.000 euros.

Pero la sanción económica es solo una parte del problema. Cuando el ruido se convierte en un conflicto reiterado, pueden activarse mecanismos legales más contundentes. La Ley de Propiedad Horizontal permite a la comunidad de vecinos actuar contra quienes desarrollan actividades molestas de forma continuada, lo que puede derivar en procedimientos judiciales.

En los casos más extremos, un juez puede ordenar no solo el cese inmediato de la actividad, sino también la privación del uso de la vivienda durante un cierto tiempo, sobre todo si se demuestra que las molestias afectan gravemente a la convivencia.

Además, la intervención policial puede ir acompañada de mediciones acústicas y atestados que refuercen el expediente sancionador, lo que aumenta las probabilidades de que la multa prospere. Cuando hay reincidencia, la sanción es más grave, y el historial de denuncia puede jugar en contra del infractor en un posible proceso judicial.

Qué dice la Ley del Ruido y qué pasa si un vecino denuncia

Esta ley no detalla sanciones concretas para cada caso doméstico, sino que delega en comunidades autónomas y, sobre todo, en los ayuntamientos la regulación específica. Por eso, son las ordenanzas municipales las que van a determinar los horarios de descanso, los límites de decibelios permitidos y el régimen sancionador que debe aplicarse en cada ciudad. Aunque puede haber diferencias, la mayoría coinciden en marcar un horario nocturno más restrictivo y en sancionar cualquier ruido que pueda superar los niveles permitidos o altere la convivencia.

Cuando un vecino considera que se están produciendo molestias, el procedimiento suele comenzar con una queja o aviso, que puede ser dirigido directamente al causante del ruido o a la policía local. Si la situación continúa, los agentes pueden personarse en la vivienda para comprobar los hechos e incluso realizar mediciones acústicas si es necesario.

A partir de ese momento, se puede levantar un acta o informe que sirva como base para iniciar un expediente sancionador por parte del ayuntamiento. En los casos más leves, simplemente puede haber una advertencia previa, pero si se constata la infracción, especialmente si es reiterada, la multa se tramita conforme a la ordenanza vigente.