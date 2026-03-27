Llegan las primeras multas por tender ropa mirando a la calle: estas son las sanciones

Marta Egea 27 MAR 2026 - 08:00h.

Aunque no existe una ley que prohiba tener la ropa en la calle, algunos ayuntamiento sí que lo regulan en sus ordenanzas municipales con multas de hasta 750 euros

Cuál es el importe máximo para pagos en efectivo y qué sanción se impone si se incumple

Compartir







Tender la ropa al sol en balcones o ventanas es una imagen muy habitual en muchas ciudades españolas. Durante décadas, colgar la colada en la fachada o en un balcón ha formado parte de nuestra vida. Sin embargo, en los últimos años algunas administraciones locales han comenzado a aplicar con mayor rigor ordenanzas municipales que limitan, con multas, esta costumbre cuando la ropa queda visible desde la vía pública.

El resultado es que ya existen casos de sanciones económicas por tender ropa hacia la calle, sobre todo en grandes ciudades donde se busca proteger la estética urbana y el patrimonio arquitectónico. En ciertas circunstancias, las multas pueden llegar a alcanzar hasta los 750 euros, dependiendo de la normativa municipal o reincidencia del infractor.

PUEDE INTERESARTE Qué está permitido colgar en el espejo retrovisor del coche y cuándo te expones a una multa de la DGT

Una práctica cotidiana que puede acabar en multa

La polémica surgió tras conocerse que algunos ayuntamientos han comenzado a recordar o aplicar ordenanzas que prohíben tender ropa en balcones o fachadas visibles desde la calle. En ciudades grandes como Barcelona, las normativas municipales impiden colgar prendas en balcones que den a la vía pública, con el objetivo de preservar la estética urbana y el aspecto de los edificios.

Aunque estas normas no son nuevas, muchos ciudadanos las desconocían. El debate se ha reactivado cuando se han empezado a imponer sanciones a vecinos que seguían utilizando sus balcones para secar la colada. Sin embargo, no todas las ciudades aplican estas restricciones con la misma intensidad. La clave está en las ordenanzas municipales y en las normas internas de cada comunidad de propietarios.

PUEDE INTERESARTE La DGT confirma la nueva multa por conducir con una sola mano

¿Qué dice la ley sobre tender ropa en balcones?

A diferencia de lo que ocurre con las normas de tráfico, no existe una ley nacional en España que prohíba tender ropa en balcones o ventanas. En su lugar, la regulación depende principalmente de tres niveles normativos: ordenanzas municipales, normativa autonómica y estatutos de la comunidad de vecinos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Esto quiere decir que la legalidad de tender la ropa en el exterior de una vivienda puede variar de una ciudad a otra. En muchas localidades, las ordenanzas municipales incluyen normas sobre la utilización de las fachadas. Estas regulaciones buscan evitar conductas que afecten al aspecto visual de la ciudad o que puedan causar molestias a los peatones.

En algunas ciudades prohíben tender ropa en balcones visibles desde la calle, sacudir alfombras o prendas hacia la vía pública o tirar agua o residuos desde las ventanas. Estas medidas se justifican por motivos de seguridad, limpieza y estética urbana.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Las multas pueden llegar a los 750 euros

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el importe de las sanciones: tender ropa en una fachada exterior puede acarrear multas que alcanzan hasta los 750 euros en algunos municipios.

El importe exacto va a depender de la normativa municipal concreta, si se trata de una infracción leve o reiterada y el perjuicio causado a la vía pública. En ciertos casos, las sanciones se consideran infracciones leves, con multas menores. Sin embargo, si el incumplimiento es reiterado o provoca problemas de convivencia, el importe puede ser mayor.

En ciudades donde estas normas son aplicadas con mayor rigor, las autoridades pueden actuar tras recibir denuncias de vecinos, inspecciones municipales o avisos previos incumplidos.

¿Por qué algunas ciudades prohíben tender ropa hacia la calle?

El motivo principal que hay detrás de estas restricciones es proteger la estética urbana y el patrimonio arquitectónico. En zonas históricas o turísticas, los ayuntamientos suelen tener especial interés en preservar la imagen de los edificios. La ropa tendida en balcones visibles desde la calle puede considerarse un elemento que rompe la uniformidad visual de las fachadas.

Además, hay otras razones prácticas: la primera es por seguridad, ya que tender ropa hacia la vía pública puede implicar riesgo de caída de objetos, pinzas o prendas. La segunda es por limpieza urbana, debido a que las prendas pueden gotear agua o detergente hacia la calle, y por último, protección del patrimonio, ya que estas ordenanzas suelen ser más estrictas para evitar alteraciones visuales.

Pero tender la ropa no es la única actividad doméstica que puede acarrear sanciones, tampoco se puede sacudir alfombras o mantas por la ventana, regar plantas dejando caer agua a la calle, tirar objetos desde balcones o colgar pancartas o banderas sin permiso.

¿Qué papel tiene la comunidad de vecinos?

Aunque no hay una prohibición expresa de tender ropa en balcones, la comunidad de propietarios también puede establecer normas al respecto.

La Ley de Propiedad Horizontal permite que los vecinos aprueben reglas sobre el uso de los espacios visibles desde el exterior del edificio. La propia comunidad puede acordar prohibir tender ropa en balcones exteriores, limitar el horario para hacerlo o exigir el uso de tenderos interiores.

Estas normas suelen estar recogidas en los estatutos de la comunidad o en acuerdos adoptados en junta de propietarios. Si un vecino incumple estas reglas, la comunidad puede exigir la retirada de la ropa e incluso iniciar acciones legales si la conducta persiste.

Sin embargo, tender ropa hacia patios interiores o zonas no visibles desde la calle está permitido. De hecho, en estas zonas, la colada suele considerarse una actividad doméstica normal que no afecta a la estética urbana. Por esto, muchas viviendas tienen tendederos interiores o patios destinados a secar la ropa.