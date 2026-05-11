Los expertos no ven el hantavirus dentro de la lista de los virus pandémicos, pero alertan del aumento de los virus zoonóticos.

Dos nuevos positivos de hantavirus entre los repatriados, una ciudadana francesa y un estadounidense

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Con la crisis del hantavirus, volvemos a hablar de enfermedades que los animales transmiten a los humanos. Ratones que transmiten el hantavirus, aves que contagian la gripe aviar, monos que infectan con la viruela del mono. Son las zoonosis, que matan a millones de personas al año en todo el mundo. En España, se han triplicado los ingresos hospitalarios en los últimos 15 años.

Los principales factores incluyen el cambio climático (que favorece la expansión de vectores como mosquitos y garrapatas), los cambios en el uso del suelo, la globalización y la mayor interacción entre animales y humanos. En 2024, los brotes de enfermedades alimentarias aumentaron un 14,5% respecto al año anterior, con un incremento del 15,2% en las hospitalizaciones. La campilobacteriosis y la salmonelosis son las más comunes, seguidas por infecciones por E. coli productora de toxina Shiga (STEC) y la yersiniosis.

Como señala Iñaki López Goñi, microbiólogo de la universidad de Navarra hablamos de enfermedades infecciosas que provienen del mundo animal. "El hantavirus se parece más el ébola con transmisión muy minotiraria, pero más letal".

"Se pueden contagiar por contacto directo con los animales, por alimentos contaminados o por vectores como los mosquitos o garrapatas o roedores como el hantavirus, señala Elisa Pérez Ramírez viróloga y veterinaria del CISA-CSIC.

La gripe, la viruela del mono, lel virus del Nilo, la gripe aviar, coronavirus, el ébola son zoonóticos.

Los expertos no ven el hantabvirus dentro de la lista de los virus pandémicos. Pero los candidatos siguen ahí: son la gripe, los coronavirus. "Somos muchos, vivimos juntos y nos movemos mucho". Y eso favorece las pandemias.