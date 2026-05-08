La tendencia a la "fast fashion" va en aumento y daña el planeta

Beatriz Benayas 08 MAY 2026 - 21:25h.

Compramos ropa al mismo ritmo que la tiramos y luego esta tarda hasta dos siglos en degradarse.

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La tendencia a la "fast fashion", comprar cada vez más ropa, va en aumento y está dejando una huella imborrable en el planeta, Compramos ropa al mismo ritmo que la tiramos y luego tarda hasta dos siglos en degradarse. Cada español tira 19 kilos de ropa de media al año, el equivalente a 60 prendas, y muchas se desechan sin darles más uso.

En España, nos deshacemos de 900.000 toneladas de ropa al año, según el último informe de Cáritas. Solo una pequeña parte se recicla, el 12%, mientras que el grueso, el 88%, acaba en vertederos.

Todo eso o se incinera o acacaba en países, sobre todo de África y la pequeña parte que se recicla, aunque sigue siendo menor, va en aumento. El principal gestor de residuos de España, recogió casi 51 millones de kilos de ropa el año pasado, un 7% más que el anterior.

Como solución frente a ese consumismo textil pujan al alza las prendas de segunda mano que ya compran el 60% de los españoles.