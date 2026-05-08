Marta Nebod le informa en directo de que buque será desinfectado en alta mar para evitar cualquier tipo de riesgo

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¿Qué van a hacer con los restos infectados? ¿Dónde se va a enviar el cadáver del hombre fallecido por hantavirus? ¿Cómo van a desinfectar el barco? Son preguntas ante las que Fernando Clavijo, presidente de Canarias asegura todavía no tener una respuesta oficial a pesar, de haber tenido un encuentro con Mónica García, ministra de Sanidad, sobre la gestión de la crisis sanitaria del crucero de lujo infectado por hantavirus en aguas canarias.

El presidente canario ha explicado en directo en ‘En boca de todos’ que, durante su encuentro con la ministra de Sanidad, Mónica García, fue informado de los protocolos establecidos y de las peticiones de la OMS, pero que todavía seguía faltándole mucha información sobre la gestión de la crisis sanitaria del crucero contagiado por la cepa ‘Andes’ de hantavirus.

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“El protocolo que hablé con la ministra ayer es que el barco no va a atracar”, ha comenzado a explicar el presidente Clavijo antes de mostrar su duda sobre el intercambio de tripulación en el barco y el lugar en el que debe ser desinfectado el mismo. Según entiende, si la tripulación no está infectada, él considera que deben continuar en el barco y seguir su viaje hasta los Países Bajos dónde se deben encargar de la desinfección del buque: “No debe haber cambio de tripulación si no están contagiados”.

Al presidente le preocupa mucho el tema de la desinfección del barco y entiende que, si hay cambio de tripulación, antes se debe proceder a la desinfección del buque y son todavía muchas las preguntas sin respuesta: ¿Qué van a hacer con los restos infectados? ¿Dónde se va a enviar el cadáver del hombre fallecido por hantavirus? ¿Cómo van a desinfectar el barco?

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Incluso, se pregunta qué pasará con los pasajeros cuyos países no quieran hacerse cargo de su traslado: “¿Qué pasa si algún país se desentiende de su pasajero?”. Unas preguntas ante las que la periodista Marta Nebod le ha explicado que ya tenían respuesta porque por ejemplo, Ucrania ya había avisado de que no disponía de avión para realizar el transporte y su pasajero será traslado a los Países Bajos.

Y respecto a la desinfección del barco, le ha explicado que se llevará a cabo en alta mar para evitar cualquier peligro. Una información que le habían proporcionado llamando al gabinete de prensa del ministerio y que no entendía que él no tuviera tras haber hablado con los responsables: “¿No ha hablado cuatro veces con la ministra y nueve con Víctor Ángel Torres?”.

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