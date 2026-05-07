La OMS no teme una nueva pandemia: el hantavirus no contagia como el covid

En el Hantavirus solo se produce la tranmisión una vez la enfermedad ha dado la cara

En la planta 22 del Gómez Ulla

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Las comparaciones del hantavirus con el covid son inevitables aunque son virus bien distintos. Si el covid tiene un tiempo de incubación de 3 días en sus variantes más recientes, el Hantavirus oscila entre las 2 y 4 semanas. La tasa de letalidad del coronavirus ronda el 1%, es cierto, que a partir de los 80 años pudo subir al 15% sin la población vacunada. En la pandemia murió mucha gente en el mundo porque se infectó mucha gente en todo el mundo.

La tasa de letalidad del hantavirus asciende al 40%. Es muchísimo más, sí, pero la clave aquí es su capacidad de contagio. Y es poca. Vamos a recurrir al llamado número básico de reproducción. El número R que cuenta a cuántas personas contagia de media un individuo infectado.

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Las variantes más contagiosas del covid sin población vacunada llegaron a superar el 10, es decir, cada persona que se infectaba, infectaba de media a 10 personas más y así exponencialmente.

En el caso del Hantavirus ese número es menor que 1, es decir, un contagiado de hantavirus puede contagiar, a su vez, a una o a ninguna persona y siempre que esté en contacto estrecho y prolongado con secreciones respiratorias y saliva, especialmente en espacios cerrados. Por eso, según la OMS, no estamos al comienzo de una epidemia.

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El brote en Argentina que siembra dudas, pero no acabó en pandemia

Así lo han explicado con un caso concreto y reciente en Argentina. Un brote de 2018 en un cumpleaños con 11 muertos mostró que el hantavirus de los Andes no solo se transmite por contacto estrecho. El análisis de 34 infecciones tras esa fiesta confirma la existencia de contagios sociales y casos de ‘supercontagiadores’, como ha podido ocurrir en el buque ‘MV Hondius’.

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Tras confirmarse 18 casos, las autoridades sanitarias impusieron el aislamiento de las personas con casos confirmados y la cuarentena obligatoria para los posibles contactos. Según señalan los autores en la revista científica, es muy probable que estas medidas frenaran una mayor propagación. Así, el número de casos secundarios casados por una persona infectada durante el periodo infeccioso era de 2,12 antes de la aplicación de las medidas de control y disminuyó a 0,96 tras su implementación.

Las investigaciones clínicas realizadas en pacientes con síndrome pulmonar por hantavirus ANDV durante este brote revelaron que los pacientes con una alta carga viral tenían más probabilidades que otros pacientes de propagar la infección.

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Los investigadores rastrearon el primer evento de transmisión de persona a persona hasta una fiesta de cumpleaños con aproximadamente 100 invitados. El paciente índice (Paciente 1) asistió al evento durante 90 minutos y, según se informó, presentaba síntomas en ese momento, como fiebre y malestar general.

Cinco personas (Pacientes 2 a 6) que se habían sentado cerca del Paciente 1 informaron de la aparición de síntomas compatibles con el síndrome pulmonar por hantavirus ANDV entre 17 y 24 días después de la fiesta.

El Paciente 2 fue la fuente más probable de seis infecciones en otras personas durante la fase prodrómica temprana debido a su activa vida social.

El Paciente 2 falleció 16 días después de la aparición de los síntomas, y su cónyuge (Paciente 9) presentó fiebre durante su velatorio. Otras 10 personas que asistieron al velatorio y estuvieron en contacto cercano con el Paciente 9 enfermaron entre 14 y 40 días después del velatorio del Paciente 2.

Los 12 pacientes restantes estuvieron en contacto con al menos un paciente que previamente había presentado síntomas. Cuatro pacientes (pacientes 10, 29, 33 y 34) podrían haber sido infectados por más de una persona.

El hantavirus no contagia siendo asintomático

De cualquier forma, los expertos recuerdan que estamos ante un virus con una capacidad de transmisibilidad muy distinta a la de virus respiratorios como el SARS-CoV-2. "No hay riesgo de pandemia", afirma Salvador Peiró, epidemiólogo e investigador.

Los expertos no tienen temor de que vaya a aparecer algo remotamente a lo que sucedió con el covid ni temen una pandemia. Y eso sucede, entre otras cosas, por la tasa de contagio. El coronavirus era mucho más contagioso, una sola persona podía transmitirselo a varias. "No tiene nada que ver el contagio entre humanos es mucho más débil que con el covid", señala Antonio Núñez, decano Ciencias de Salud de la Universidad de Loyola.

Contagiarse entre humanos de hantavirus es mucho más complicado. "No se transmite como el covid, por aerosoles que tú pases y me lo dejes es muy difícil", señala Alfredo Corell, inmunólogo, aunque "un crucero con espacios muy restringidos y poca circulación del aire son condiciones propicias para los contagios y eso no va a ocurrir en tierra", explica sobre lo que está ocurriendo Antonio Núñez, decano Ciencias de Salud de la Universidad de Loyola.

Una de las claves del éxito del coronavirus es que se puede contagiar también en la fase asintomática. Pero en el Hantavirus solo se produce la tranmisión una vez la enfermedad ha dado la cara.Y el periodo de incubación es mucho mayor.

En cualquier caso, coinciden todos los expertos hay que mantener la calma. "No va a pasar nada ni parecido a lo que ocurriño con el covid", dice Antonio Núñez, decano Ciencias de Salud de la Universidad de Loyola.

El hantavirus no tiene capacidad pandémica