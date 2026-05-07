La vida a bordo del crucero del hantavirus: los pasajeros salen a tomar el aire

Los pasajeros del crucero se muestran tranquilos, con rutina más controlada y deseando llegar a Canarias.

En la planta 22 del Gómez Ulla

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Los pasajeros del Hondius llevan cinco semanas a bordo del crucero. Un mes desde que murió el primer pasajero enfermo. A través de las redes sociales, algunos han compartido cómo es su vida desde que se decretó la alerta por el brote. Se muestran tranquilos, con rutina más controlada y deseando llegar a Canarias.

La vida sigue a bordo como muestra el último vídeo del ornitólogo Emin Yogurtcuoglu. "Hoy es el cumpleaños de Melike. Nos dirigimos a las Canarias. Todo va bien. No hay nuevos casos y ya han evacuado a los pacientes".

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Él y Melike toman aire en la cubierta y explican la situación en cuanto los bajaron del barco. "Hemos tenido una vida completamente diferente. Todos estamos bien, con buena salud, espero que podamos completar este viaje".

Se despiden de compañeros de viaje. "Los delfines se están despidiendo de nosotros, estamos contentos, ahora todos podemos respirar aire fresco", comentan.

También recibimos noticias de Aitana Forcén-Vázquez, oceanógrafa , guía polar, investigadora y asesora científica acostumbrada a la vida en barcos alejados de la civilización. Hace 4 días la valenciana compartía un video tejiendo con ovillos de lana bromeando con el apocalipsis. Hace 6 centrada en sus trabajos y hace horas un comunicado dando las gracias y explicando cómo se está siguiendo el protocolo.

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Los pasajeros viven momentos de mucha tensión pero se toman con calma las limitaciones para salir a zonas comunes, donde les hemos visto haciendo ejercicio, paseando, estirando... a la espera de llegar a puerto.