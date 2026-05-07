Cronología de un contagio en el crucero del hantavirus

Marta Aguirregomezcorta 07 MAY 2026 - 18:10h.

La principal hipótesis sobre el origen del brote apunta a que el primer contagio se produjo en la Patagonia

El crucero del Hantavirus llegará el domingo al puerto de Granadilla: 800.000 metros cuadrados sin turistas y con sus trabajadores en pie de guerra

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La principal hipótesis sobre el origen del brote apunta a que el primer contagio se produjo en la Patagonia. Diez días después de embarcar muere la primera víctima. Un pasajero ha contado a 'El País' todo lo que sucedió dentro del barco. Como durante muchos días, ignoraron por completo la magnitud de la alerta.

El matrimonio holandés lleva meses viajando por Sudamérica en una furgoneta.

En Ushuaia, Argentina, se sube al crucero el 1 de abril.

El 6 de abril, uno de los pasajeros cuenta a El País que el hombre se empezó a encontrar mal. Todo apunta a que había embarcado contagiado por el virus de los Andes. Este primer infectado se recluyó en su camarote junto a su mujer. Solo el médico y su ayudante entraron en esa habitación.

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El 11 de abril falleció. Este fue el momento en el que el capitán de la tripulación anuncia su muerte.

Nadie sospecha que había fallecido por el hantavirus. Y la expedición siguió su curso.

Pero la mujer del difunto, el médico y su ayudante se habían contagiado.

El 22 de abril, el barco atraca en la Isla de Santa Elena, en medio del Atlántico. Allí desembarcan el cadáver, junto a su esposa de 69 años.

Otros 30 pasajeros más se bajan de la embarcación porque vuelven a casa. Días después se conoce que uno de ellos era el suizo ingresado en Zurich.

La mujer viaja hasta Sudáfrica en avión con el cadáver de su marido para volar luego a Holanda. Pero empieza a encontrarse muy mal. Fallece al día siguiente, el 26 de abril, ya en Johannesburgo.

El barco continúa su ruta con normalidad, pero en la Isla Británica de Ascensión, desembarcan a otro pasajero que no se encuentra bien junto a su esposa. De ahí es trasladado a Johannesburgo, donde sigue ingresado. Da positivo por el virus de los Andes el 2 de mayo.

Es entonces cuando se confirma que el hantavirus es el causante de la muerte de los pasajeros del crucero.

El 28 de abril, una mujer alemana del crucero, de 80 años, empieza a encontrarse mal. Muere en el barco. Su compañera de camarote, aunque asintomática, es una de las que ayer fue evacuada en avión rumbo a Países Bajos, junto al médico y su ayudante, ellos sí con síntomas.

El 2 de mayo se confirma que la mujer holandesa fallecida y el ingresado de Johannesburgo han dado positivo en hantavirus.