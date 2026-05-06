Sandra Mir 06 MAY 2026 - 16:27h.

El MV Hondius es un crucero de lujo, que combina turismo y aventura

Este crucero es una opción elegida por amantes de la naturaleza, que pagan hasta 45.000 euros por una travesía de casi un mes por paisajes únicos.

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El MV Hondius es un crucero de lujo, que combina turismo y aventura. Una opción elegida por amantes de la naturaleza, que pagan hasta 45.000 euros por una travesía de casi un mes por paisajes únicos.

Al llegar a la Península Antártica, un mundo prístino de glaciares, montañas e icebergs a la deriva se despliega ante los pasajeros que pueden estar en contacto con la naturaleza más salvaje,. con expediciones que prometen experiencias únicas. Así se vende este crucero que combina la naturaleza más pura con un lujo extremadamente refinado.

Remar entre glaciares, bañarse en el ártico, o saludar al pinguino emperador puede costar hasta 45.000 euros por persona, aunque el pasaje más barato cuesta 6.000 euros.

El Hondius es un barco polar, el unico rompehielos para turistas de alto estanding. Esta diseñado para navegar por las regiones polares del mundo porque en estos viajes atraviesan las zonas más vírgenes de nuestro planeta.

Durante las exclusivas excurisones, cientificos de renombre guían a los 170 viajeros. Una tripulación de 70 personas les ofrece comida gourmet y cubren todas sus necesidades. La gran mayoría se aloja en camarotes de 27 metros cuadrados con balcón privado.

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En su web alertan que hay que tener una buena condición física y que se viaja a lugares donde no hay asistencia médica. La media de edad de los viajeros está entre los 45 y 65 años y suelen ser famlias completas.

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La agencia asegura que los clientes "volverán no sólo con fotografías inolvidables, sino con un profundo sentimiento de conexión con la fuerza de la naturaleza". Esta vez, el hantavirus ha provocado que su experiencia vaya a ser muy diferente. Con una cuarentena y el miedo al contagio en el cuerpo.