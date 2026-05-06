José Miguel Gaona, sobre la variante 'Andes' del hantavirus: “Se contagia por un contacto estrecho”

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Tan solo unos minutos después de confirmarse que la cepa encontrada en el crucero de lujo infectado se trataba de la cepa 'Andes' de hantavirus, el psiquiatra forense José Miguel Gaona ha conectado en directo con Nacho Abad para explicar los detalles de la variante y cómo se ha actuado en otros países afectados hasta el momento.

José Miguel Gaona, psiquiatra forense, ha explicado que la agencia Roiter acababa de confirmar que la variante encontrada en los pacientes fallecidos del crucero de lujo anclado en Cabo Verde e infectado de hantavirus era la variante 'Andes', la más peligrosa y la única que se puede transmitir persona a persona: “Es tan letal como otras, pero el contacto entre persona y persona es una hipótesis real…”.

El sanitario ha querido tranquilizar a la población ya que no se trata de un virus de fácil ni rápido contagio: “Afortunadamente no se contagia como la gripe, pero sí se contagia con el contacto estrecho… La mezcla de desinformación es peligrosa”. Tras estudiar los brotes detectados a nivel mundial, Gaona ha explicado que el brote podría ser procedente de Chile. Algún pasajero podría haber visitado la zona sur de Chile antes de embarcar en el crucero: “Chile sería un candidato ideal, se ha dado una explosión de hantavirus importante, en Febrero había 9 casos, pero hace unos días eran 40… Los contactos se han producido en fiestas y con contactos estrechos… No se transmite tan fácil como la gripe, pero la mortalidad es del 40%”.

Sin datos exactos de cuál ha sido el origen del contagio ha explicado que: “No es una emergencia sanitaria mundial, pero sí se transmite de persona a persona… El periodo de incubación es de 18, 20 o 21 días, lo más probable no es que haya ratones en el barco, sino que entraron personas infectadas en el barco… No está bien presentarlo como el virus como el coronavirus”.

Respecto a las declaraciones del director del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias del ministerio de Sanidad: “La referencia de Fernando Simón prefiero ni referirla. Para mí no es nada fiable, todos sabemos de qué patita cojeó”. Además, ha explicado la repercusión turística que puede tener en Canarias, que no existe vacuna y cómo podrían estar viviendo el resto de los pasajeros del crucero: “Lo tienen que estar viviendo como una película de miedo… La mortandad en Chile es del 38%”.

Al no existir ni vacuna ni tratamiento, el médico ha explicado cuáles deberían ser los medios que los hospitales canarios deberían tener para atender a los infectados por la cepa Andes del hantavirus: “Anticuerpos monoclonales, que no sé si en Canarias tienen este tipo de medicación… El siguiente nivel de tratamiento es respiración asistida y el siguiente paso se lleva a cabo por una oxigenación de la sangre”.

También se ha cuestionado si en Cabo Verde se están tomando las medidas necesarias para gestionar por lo menos el tratamiento de los EPI.

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