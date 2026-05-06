Una vecina de Gran Canaria, indignada por la decisión del Gobierno de recibir en las islas el barco infectado con hantavirus: "No estoy tranquila"
Fernando Carrera (PSOE) frena a la vecina que ha compartido su enfado: "España tiene la obligación siendo miembro de la UE"
VÍDEO | El momento en que tres pasajeros del barco infectado con hantavirus son evacuados con la ayuda de sanitarios frente a Cabo Verde
'Código 10', en Mediaset Infinity
Ya hay reacciones a la decisión conjunta de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud de recibir en las Islas Canarias el barco con el brote de hantavirus que se encuentra fondeado frente a las costas de Cabo Verde. En la calle existe preocupación, pese a que Fernando Simón -director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias- ha pedido calma ante el pánico por el fallecimiento de tres pasajeros del Hondius. Simón "no cree" que el virus "pueda suponer un riesgo para España".
Elen Marrero es una vecina de Gran Canaria que no ha podido ocultar su enfado e inquietud en 'Código 10' por lo que pueda suceder una vez que llegue la embarcación a las islas. "No estoy tranquila, estoy preocupada e indignada", lanza como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.
La vecina de Gran Canaria, a Sánchez: "Que lleve a los enfermos a la Moncloa"
Además, asegura que están "cansados de recibir" a "migrantes" a Canarias. Marrero incide directamente en el presidente del Gobierno en esta cuestión. "Si a Pedro Sánchez le preocupa el barco, que lleve a los enfermos a la Moncloa", lanza.
Ante sus afirmaciones, Fernando Carrera -presidente del PSOE en Badalona- ha querido intervenir en directo. "Lo que no puede ser es que la señora acuse a Pedro Sánchez de haber movido las islas para ponerlas más cerca", dice.