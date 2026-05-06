Miguel Salazar Madrid, 06 MAY 2026 - 00:15h.

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Ya hay reacciones a la decisión conjunta de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud de recibir en las Islas Canarias el barco con el brote de hantavirus que se encuentra fondeado frente a las costas de Cabo Verde. En la calle existe preocupación, pese a que Fernando Simón -director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias- ha pedido calma ante el pánico por el fallecimiento de tres pasajeros del Hondius. Simón "no cree" que el virus "pueda suponer un riesgo para España".

Elen Marrero es una vecina de Gran Canaria que no ha podido ocultar su enfado e inquietud en 'Código 10' por lo que pueda suceder una vez que llegue la embarcación a las islas. "No estoy tranquila, estoy preocupada e indignada", lanza como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

La vecina de Gran Canaria, a Sánchez: "Que lleve a los enfermos a la Moncloa"

Además, asegura que están "cansados de recibir" a "migrantes" a Canarias. Marrero incide directamente en el presidente del Gobierno en esta cuestión. "Si a Pedro Sánchez le preocupa el barco, que lleve a los enfermos a la Moncloa", lanza.

Ante sus afirmaciones, Fernando Carrera -presidente del PSOE en Badalona- ha querido intervenir en directo. "Lo que no puede ser es que la señora acuse a Pedro Sánchez de haber movido las islas para ponerlas más cerca", dice.