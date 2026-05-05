La OMS ya da por hecho que habido contagio entre personas a bordo del crucero con hantavirus

No hay tratamiento ni vacuna para el hantavirus

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La OMS ya da por hecho que habido contagio entre personas a bordo del crucero con hantavirus. Esto ocurre poquísimas veces, el 1% de los casos, frente al 99% de los contagios por roedores y hasta ahora en una cepa procedente de los Andes. Cree también la OMS que la enfermedad la contrajeron entre el 6 y el 28 de abril y que, teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación, que puede oscilar entre una y seis semanas su hipótesis es que se infectaron estando fuera de ese barco. Se ha ordenado a los pasajeros que permanezcan en sus camarotes y que, eviten de momento, cualquier contacto con el resto.

Para garantizar la seguridad biosanitaria dentro y fuera del buque, tanto pasajeros como tripulación deben seguir ciertos protocolos médicos a rajatabla. Joan Caylá, epidemiólogo, recomienda, "el lavado de manos y una higiene estricta dentro del crucero"

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Alfredo Corell, catedrático en inmunología aconseja "tener a los pasajeros aislados en sus respectivos camarotes e incluso bajo vigilancia médica durante el tiempo que se crea oportuno. Como tiene un periodo de incubación bastante largo no se sabe si podría haber otras personas afectadas. Debería ser un desembarco progresivo, por sectores y personas que no tengan síntomas tras el chequeo, los primeros".

África González, Catedrática de Inmunología Vigo, destaca que el período de incubación largo que va "de entre dos a seis semanas" y destaca la necesidad de "ventilaciones".

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Por eso, de puertas adentro, este gigante transatlántico de 107 metros de eslora y 17 de manga mantiene en cuarentena a 147 personas. 14 de ellas, españolas.

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No hay tratamiento ni vacuna para el hantavirus

Las precauciones son más que necesarias. porque los expertos advierten que no hay tratamiento ni vacuna para el hantavirus.

Joan Carles March, Profesor escuela andaluza salud pública, señala que "lo más adecuado sería la evacuación vía aérea para minimizar contactos".

Dada la situación y las recomendaciones, los espaciosos pasillos y amplios lugares comunes de los que podía presumir este crucero de lujo de poco sirven ante las necesarias restricciones sanitarias. Un crucero preparado para otros infortunios. Llega a estar equipado, como cualquier otro buque de gran calibre, con un espacio refrigerado especial a modo morgue. Es ahí donde han conservado el cuerpo de uno de los fallecidos.

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Ante la incertidumbre por lo que pasará y las incógnitas que despierta de por sí este brote, la frustración es palpable. Hasta nuevo aviso, se siguen esta medidas preventivas que evitan, explican los expertos, que el problema pase a mayores.