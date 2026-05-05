Son ya siete los casos de hantavirus detectados en el crucero: 3 han fallecido, uno se encuentra ingresado en un hospital de Sudáfrica y otros 3 siguen a bordo.

No hay un tratamiento específico para este virus ni vacuna, pero el soporte médico es clave para la recuperación.

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Todos pendientes del brote de hantavirus en un crucero atlántico y de qué va a pasar con el barco. La OMS eleva a siete los casos registrados y apostaba por Canarias como destino después de que las autoridades de Cabo Verde hayan prohibido desembarcar allí a sus 147 pasajeros. Pero no será así. La naviera del crucero MV Hondius ha emitido un comunicado en el que anuncia que no hay más casos sintomáticos de hantavirus en el barco, pero la novedad es que los afectados irán a Países Bajos..

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado hoy su total oposición a que el buque, afectado por un brote de hantavirus con tres fallecidos, atraque en puerto canario. Tras una conversación con la ministra de Sanidad, Mónica García, Clavijo ha subrayado que la prioridad debe ser la contención y el tratamiento del virus en el punto de origen de la alerta, evitando riesgos innecesarios para la población del Archipiélago.

En este contexto, el Gobierno neerlandés ha enviado dos ambulancias aéreas medicalizadas a Cabo Verde para evacuar a tres pasajeros del crucero Hondius. Se trata de los dos enfermos más graves, supuestamente infectados por hantavirus, y de un tercer pasajero que ha comenzado a presentar síntomas.

Dos de ellos serán trasladados a Países Bajos para recibir atención médica y el tercero, a Alemania. La decisión se produce después del rechazo de Cabo Verde y de las reservas de España a que el buque haga escala en Canarias. Una vez evacuados los enfermos, se decidirá si el crucero atraca en Cabo Verde, continúa hacia Canarias o sigue ruta hasta Países Bajos con el resto del pasaje.

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El crucero salió de las costas de Argentina, el 20 de marzo. Realizó escalas en la Antártida y el 11 de abril murió el primer pasajero, un alemán de 70 años. El 24 de abril desembarcaron su cuerpo en Santa Elena y 3 días más tarde, el 27 de abril murió su mujer. Ya el 2 de mayo falleció una tercera pasajera en altamar.

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Hoy médicos de Cabo Verde han desembarcado del crucero, tras evaluar a los pasajeros infectados. Las imágenes han sido grabadas desde el barco, que sigue fondeado frente a la isla. La OMS confirma que médicos de ese país están atendiendo a los infectados y haciendo pruebas a todas las personas a bordo, que permanecen aisladas en sus camarotes.

Cronología de una infección con tres muertos

Son ya siete los casos de hantavirus detectados en el crucero: 3 han fallecido, uno se encuentra ingresado en un hospital de Sudáfrica y otros 3 siguen a bordo. La idea, según la OMS, es evacuarlos lo antes posible y poner rumbo a Canarias, que era el destino del crucero. La idea es que una vez allí, explica, se lleve a cabo una investigación epidemiológica y una desinfección total del barco. Algunos pasajeros se están viendo sobrepasados por la situación. La portavoz de la OMS se ha dirigido a ellos esta mañana. "Sabemos que tenéis miedo, pero estad tranquilos, volveréis a casa sanos y salvos".

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La OMS no descarta que haya habido contagios de persona a persona en en el barco pero, de momento, aseguran, no hay más personas sintomáticas a bordo.

El primer caso es el de un hombre —que había viajado con su pareja por Sudamérica— que a partir del 6 de abril empezó a desarrollar “síntomas de fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve” mientras estaba a bordo. Cinco días más tarde, “desarrolló dificultad respiratoria y falleció en el barco ese mismo día”. No se llegaron a hacer pruebas microbiológicas y el cuerpo fue trasladado desde la embarcación al territorio británico de ultramar de Santa Elena el 24 de abril.

El segundo caso es el de su acompañante, una mujer que empezó a desarrollar síntomas gastrointestinales el mismo día 24. “Posteriormente, su estado se deterioró durante un vuelo hacia Johannesburgo, Sudáfrica, el 25 de abril. Falleció al llegar a un servicio de urgencias el 26 de abril” y dos días más tarde una prueba PCR confirmó que “el caso era una infección por hantavirus”, sostiene la OMS. En este caso, se ha iniciado una investigación para rastrear los contactos de los pasajeros del vuelo a Sudáfrica.

Un tercer caso es un hombre varón que acudió al médico del barco el 24 de abril con fiebre, dificultad para respirar y signos de neumonía. Tres días más tarde, al empeorar su estado, fue evacuado a Sudáfrica, donde se encuentra actualmente hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El considerado “caso 4” es una mujer con cuadro de neumonía que falleció también el sábado y que había iniciado síntomas el 28 de abril, principalmente fiebre y malestar general.

Otros tres casos sospechosos han notificado fiebre alta o síntomas gastrointestinales y permanecen a bordo.

Del vuelo Santa Elena Johannesburgo se ha iniciado una investigación para rastrear los contactos de los pasajeros del vuelo a Sudáfrica. Se está contactando con todos, pero el riesgo es bajo y no por estar en el mismo vuelo tienes un riesgo alto. No hay un tratamiento específico para este virus ni vacuna, pero el soporte médico es clave para la recuperación.