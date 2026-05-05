Los vecinos de L´Hospitalet (Barcelona) linchan a un pedófilo tras acosar a una niña que sacaba a su perro
Aseguran que se trata de un hombre de origen marroquí conocido en el barrio por su modus operandi
Clara Murillo se ha desplazado hasta L´Hospitalet (Barcelona) dónde los propios vecinos han apaleado a un pedófilo que estaba acosando a una niña de 16 años que sacaba a su perrito en el parque. Una actuación que ya se había producido con anterioridad ya que se trata de un hombre conocido en el barrio, según nos ha explicado en ‘En boca de todos’ un vecino.
Según ha informado la reportera de ‘En boca de todos’, una adolescente de 16 años salió a pasear a su perro por el parque cercano a su casa y se encontró con este ciudadano de origen marroquí quién comienza a mirarla. Ella se siente acosada y comienza a chillar pidiendo ayuda. Unos gritos que escuchan unos vecinos fueron en su ayuda y terminaron linchando con sus cinturones al presunto pedófilo, que según aseguran llevaba un tiempo merodeando, mirando a mujeres y a niñas, incomodando.
Marcos, un vecino de L´Hospitalet (Barcelona), ha conectado en directo con Nacho Abad y nos ha explicado que días antes tuvieron que echarle del parque porque no paraba de mirar a las niñas, pero que al rato le vieron dentro del campo de fútbol mirando de la misma manera a un grupo de niños más pequeños y también le echaron de forma violenta: “Un amigo mío le dio dos patadones en las costillas”.
Ha aclarado que no han visto tocamientos, pero que su actitud no les gusta: “No hubo ningún tocamiento, pero si se siente en un banco mirando fijamente a cinco niñas bailando, ya sabes lo que es… Lo que pasó ayer, no sé si tocaría o no, pero es un conocido del barrio”.
Ha denunciado que viven en un barrio inseguro y que no hay ninguna vigilancia policial en la zona: “No podemos salir tranquilamente por la calle”. Nacho Abad ha querido saber quién gobernaba en el municipio: “David Quirós del partido socialista, lleva 40 años gobernando en el barrio este. En el parque no hay policía ninguna, esto cuando es de noche parece la selva. Hay bandas, hay de todo…”.
