En Estados Unidos se han detectado hasta 30 brotes y el actor Gene Hackman y su esposa murieron infectados

La OMS detecta un supuesto brote de hantavirus en un crucero que partió de Argentina a Canarias: los riesgos de mortalidad

Compartir







Tras conocerse un brote de Hantavirus en un crucero rumbo a las islas Canarias, el catedrático de sanidad animal, Juan José Badiola ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para contarnos cómo actúa el virus, vías de contagio y origen del virus que ha provocado la muerte a tres pasajeros de este crucero de lujo procedente de Argentina.

Juan José Badiola ha explicado que el Hantavirus no es un virus nuevo, sino que ya es un viejo conocido de la OMS: “Ya estaba en la diana como un virus preocupante… En Estados Unidos se han detectado en los últimos años unos 30 brotes…”. Respecto al origen de este, asegura que: “Los reservorios son ratas y ratones, son las heces, la orina y la saliva… Puede ser un caso de que, en un cobertizo, hacen sus necesidades, se seca y al cabo de un tiempo pasa al aire… Una de las presentaciones más peligrosas”.

El catedrático en salud animal ha explicado que puede producir tres patologías: “Una convencional que es como una gripe, pero cuidado porque tiene otras dos variantes más peligrosas. Un síndrome cardiorrespiratorio que puede bloquear el pulmón y puede provocar la muerte. No hay tratamiento, hay que someterlos a respiración artificial. Estos pacientes tenían que estar en una UCI. El tercero es un síndrome febril hemorrágico con infección rectal renal”.

Nacho Abad ha querido saber cómo se habían contagiado los pasajeros del crucero de lujo procedente de Argentina y Badiola ha sido muy claro: “Se contagia por vía respiratoria, sobre todo esa variante que existe en el Sudamérica… ¿Había ratas o ratones en el barco? Tiene que ser que una persona infectada accedió al barco y allí en los sitios comunes puede contagiar al resto…”.

No cree que la llegada del barco a las Islas Canarias pueda provocar un nuevo brote: “No debe ocurrir y no va a ocurrir porque ya existe un contacto entre de las autoridades sanitarias. ¿Qué puede hacer España y las autoridades de Canarias? “¿No los aceptamos? Eso no podemos hacerlo”. Ha explicado que estos brotes procedentes de los Andes de Chile y Argentina se ha demostrado que se puede contagiar y que procede de los llamados ratones de cola larga.

¿Qué hacemos con el barco infectado?

“El barco debería quedarse atracado en un sitio apartado del puerto y los enfermos hay que llevarlos de forma urgente a una UCI… Hay que dejar el barco aparcado y ver si aparecen nuevos casos. Hay que hacer una desinfección del barco a fondo”, ha asegurado el experto en sanidad animal.

Los colaboradores de ‘En boca de todos’ han recordado que en uno de los brotes detectados en Estados Unidos fue el que le causó la muerte al actor Gene Hackman y a su esposa.

Toda la actualidad, en el programa completo AQUÍ