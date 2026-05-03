Cuando eran los españoles los que emigraban

Viajamos a Uruguay para conocer la opinión de los emigrantes españoles sobre regularizan de inmigrantes en España

El centro de emigrantes españoles más antiguo del mundo está en Montevideo

Los rostros de la inmigración en España: la población crece gracias a los migrantes que llegan al país

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En la década de 1950, miles de españoles se vieron obligados a abandonar su país en busca de oportunidades. “Si ahora son ellos, antes fuimos nosotros”, resume una historia marcada por la pobreza y la falta de libertad durante el franquismo. Familias enteras se despedían en puertos y estaciones rumbo a América Latina, mientras niños asumían responsabilidades impropias de su edad.

Es el caso de Ramón González, natural de Cabrales (Asturias), quien emigró en 1954 con tan solo 18 años. Hoy, a sus 93, recuerda una España sumida en la miseria. Llegué a Brasil donde si tenía papeles y luego pasé Uruguay de forma irregular. Aquí con el tiempo ya me dieron los papeles.

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Entre 1870 y 1960, cerca de cuatro millones de españoles emigraron a América. A partir de los años 60, otros dos millones y medio lo hicieron sobre todo hacia Europa. En aquellos países a los que fueron, los españoles trabajaron duramente y levantaron hospitales, comercios y centros sociales que servían de apoyo a la comunidad emigrante. En esos puntos de reunión se ponían al día de lo que sucedía en los pueblos desde donde partieron.

Hoy, muchos de esos espacios, como el Centro Asturiano de Montevideo, sobreviven con dificultad por la falta de relevo generacional. Sus miembros, ya ancianos, mantienen viva la memoria de una emigración que marcó a varias generaciones.

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Historias como la de Francisco Llana, que salió de Asturias con 19 años, o la de José Manuel, que emigró a los 15 y no volvió a ver a sus padres hasta los 44, reflejan el coste emocional de aquel éxodo.

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A pesar de la distancia, los emigrantes españoles nunca olvidaron sus raíces. Enviaban dinero a sus familias y contribuían al desarrollo de sus pueblos. Solo en Asturias, financiaron la construcción de casi 500 escuelas. El caso es que muchos de esos edificios son auténticas joyas arquitectónicas que merecen más apoyo institucional por parte de España, ya que las cuotas de los socios, que cada vez son menos por falta de relevo, no permiten mantener esos céntricos edificios. Si te gusta la historia puedes ver más reportajes como estos en www.historiacuatro.com