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El hombre que mató a una joven en Esplugues de Llobregat intentó agredir a otro vecino: "Quería apuñalarme arriba de las escaleras"

El hombre que mató a una joven en Esplugues de Llobregat intentó agredir a otro vecino: "Intentó apuñalarme arriba de las escaleras"
El relato del vecino que tuvo un enfrentamiento con el hombre que mató a una joven. Noticias Cuatro

  • El agresor fue detenido por los Mossos d' Esquadra horas después del asesinato de la joven

  • José Luis le dijo a su mujer que se metiese en el coche y él acabó con una herida en el brazo

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BarcelonaEl hombre que mató a una mujer joven a puñaladas en Esplugues de Llobregat, Barcelona, intentó agredir y acuchillar a otro vecino poco después de los hechos. Él se llama José Luis y en ese momento se encontraba paseando con su mujer por la calle: "Yo oí unos gritos, subí las pequeñas escaleras hasta arriba de donde venían los gritos, giré la cabeza hacia la izquierda y vi que el hombre parecía abalanzarse sobre la mujer. Entonces, le llamé enseguida la atención".

José Luis asegura que el agresor intentó apuñalarlo: "En el momento en que se dio la vuelta y se acercó, intentó apuñalarme arriba de las escaleras. No lo consiguió e intenté yo pegarle en ese momento. Pero esto no le gustó, se bajó y cogió unos unos ladrillos, unas piedras del suelo".

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"Volví a bajar del coche y ya me enfrenté a él", recuerda José Luis

José Luis le dijo a su mujer que se metiese en el coche y él acabó con una herida en el brazo. "Una de ellas me impactó y me hizo un poco de daño en el brazo. Tengo unos hematomas y unos cortes. Volví a bajar del coche y ya me enfrenté a él. Me intentó apuñalar tres o cuatro veces. Por suerte, le es más fácil con una niña jovencita que con un hombre y los vecinos empezaron a gritar desde los balcones y se fue".

Los hechos han conmocionado a todo el barrio. Los vecinos, los mismos que ayer alertaron a los agentes y atendieron a la víctima, hoy han organizado una pequeña ofrenda floral y un minuto de silencio para honrar a la víctima. El agresor fue detenido por los Mossos d'Esquadra horas después del asesinato. Los agentes confirman que sigue bajo dependencias policiales y con la investigación abierta esperando a pasar a disposición judicial.

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Los vecinos afirman que este hombre ya lo habían visto días antes por el barrio. Ahora, los Mossos investigan las motivaciones de este individuo que mató ayer a la chica e intentó atacar a otras personas.

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