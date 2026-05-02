Sacar la basura fuera de horario: la multa de hasta 750 euros, según la ordenanza municipal

Marta Egea 02 MAY 2026 - 09:00h.

Los ayuntamientos establecen franjas horarias concretas para evitar malos olores, mejorar la limpieza urbana y facilitar la recogida de residuos

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Sacar la basura es algo que forma parte de la rutina diaria de millones de personas. No obstante, lo que muchos ciudadanos no saben es que hacerlo fuera del horario establecido puede acarrear sanciones económicas importantes, que en algunos municipios ascienden a los 750 euros.

Los horarios que se marcan para depositar residuos están regulados por ordenanzas municipales y tienen un objetivo fundamental: garantizar la limpieza urbana, evitar malos olores y reducir molestias, sobre todo durante la noche. Incumplir estas normas, aunque parezca leve, está tipificado como infracción.

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Es una obligación legal, no una recomendación

Aunque muchas personas perciban el horario como una simple norma de convivencia, lo cierto es que respetarlo es una obligación legal, recogida en las ordenanzas municipales de limpieza y gestión de residuos. Estas normas tienen carácter jurídico y son de obligado cumplimiento, igual que cualquier otra disposición local. Por tanto, no se trata tanto de una sugerencia o buena práctica, sino de una conducta regulada cuya infracción puede dar lugar a sanciones económicas.

Los ayuntamientos, en virtud de sus competencias sobre limpieza urbana, medio ambiente y convivencia ciudadana, marcan de forma detallada cuándo, cómo y dónde deben depositarse los residuos. Esto también incluye las franjas horarias permitidas e incumplirlo puede ser considerado como una infracción administrativa, habitualmente leve, pero sancionable.

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Además, el hecho de que estas normas estén integradas en ordenanzas municipales implica que su cumplimiento puede ser vigilado y sancionado por la policía local.

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Hasta 750 euros de multa

Las sanciones por sacar la basura fuera del horario marcado pueden parecer, a primera vista, poco relevantes, pero la realidad es que pueden alcanzar cuantías considerables, sobre todo si se repite la conducta o se generan molestias. En la mayoría de los municipios, esta infracción está clasificada como leve dentro de las ordenanzas de limpieza urbana, pero de todos modos las multas suelen oscilar entre 60 y 750 euros, dependiendo de la ciudad y las circunstancias.

El importe exacto no es fijo, ya que cada ayuntamiento establece su propio régimen sancionador. En ciudades como Madrid o Barcelona, las sanciones más comunes por incumplir el horario pueden situarse en el tramo medio-alto de esa horquilla, sobre todo si el depósito de residuos se realiza de forma reiterada o en zonas especialmente sensibles, como centros urbanos o áreas turísticas. En municipios más pequeños, las cuantías pueden ser algo menores, pero siguen siendo lo suficientemente elevadas como para tener un efecto disuasorio.

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Otro aspecto muy relevante es la reincidencia. Si un ciudadano es sancionado varias veces por el mismo motivo, la administración puede endurecer la multa o aplicar sanciones adicionales, ya que se considera que existe una conducta continuada contraria a la normativa.

¿Por qué hay horarios para sacar la basura?

Los horarios para sacar la basura no están puestos al azar, responden a una necesidad clara de organización urbana y convivencia. Los ayuntamiento establecen franjas concretas para evitar la acumulación de residuos durante el día, reducir malos olores y minimizar molestias, especialmente en horario nocturno. Además, estos horarios permiten coordinar de forma más eficiente los servicios de recogida, optimizando rutas y garantizando que los contenedores no estén llenos durante horas.

Cada municipio tiene su propia normativa, en España existen patrones bastante comunes. Lo habitual es que la basura se deposite entre las 20:00 y las 23:00 horas o a partir de las 21:00 en muchas ciudades, coincidiendo con el inicio del servicio de recogida. En ciertos casos, el margen puede ampliarse o retrasarse ligeramente, pero siempre se busca concentrar el depósito de residuos en un tramo concreto del día para facilitar su gestión. También es común que ciertos residuos como el vidrio tengan horarios más restrictivos para evitar ruidos molestos.

El problema llega cuando esos horarios no se respetan. Sacar la basura fuera de la franja permitida puede generar suciedad, olores y una imagen descuidada del entorno urbano. Debido a esto, esta conducta está tipificada como infracción en muchas ordenanzas municipales. En estos casos, la sanción no depende solo del hecho de adelantar o retrasar el horario, sino también de las consecuencias que provoque, como la acumulación de residuos o las molestias a otros vecinos.

No importa solo la hora, también cómo se tira la basura

Cumplir con el horario establecido no es suficiente si no se respetan las normas sobre la forma de depositar los residuos, ya que las ordenanzas municipales también regulan cómo debe tirarse la basura. Por ejemplo, dejar las bolsas fuera del contenedor en lugar de introducirlas correctamente puede ser sancionable, al igual que no separar los residuos para reciclar, utilizar contenedores inadecuados o depositar basura sin cerrar, lo que puede provocar derrames, malos olores o la aparición de plagas.

Por otro lado, tampoco se debe tirar objetos voluminosos o residuos especiales, como electrodomésticos o restos de obra, sin seguir los canales habilitados para ello. Estas acciones pueden conllevar multas más elevadas.