Marta Egea 30 ABR 2026 - 08:00h.

Hacer ruido durante el día también puede ser sancionable si se superan los límites permitidos o se generan molestias continuadas, ya que la normativa protege el descanso en todo momento

Llegan las primeras multas por tender ropa mirando a la calle: estas son las sanciones

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Poner música en casa es una de las actividades más comunes en el día a día. Sin embargo, cuando el volumen se dispara, lo que podría ser un momento de ocio y disfrute se puede convertir en una disputa vecinal, y también en sanción. En España, escuchar música demasiado alta puede acarrear multas que superan los 600 euros e incluso alcanzar los 3.000 euros en los casos más graves, dependiendo de la normativa y del nivel de ruido.

Lejos de ser una cuestión anecdótica, el ruido es uno de los principales motivos de denuncia en comunidades de vecinos. La legislación española protege el derecho al descanso, y cada vez son más estrictas las normas que regulan el volumen permitido dentro de las viviendas.

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¿Cuál es el volumen que marca la ley?

Una de las claves para entender estas sanciones es que no se trata de si el ruido molesta o no, sino de si supera los límites legales de decibelios. En España, el marco general viene marcado por la Ley del Ruido, que define la contaminación acústica como cualquier sonido que cause molestias o daños.

No obstante, esta ley establece principios generales. En la práctica, son los ayuntamientos los que deben fijar los límites de decibelios, los horarios permitidos y las sanciones concretas.

Por eso, como ocurre con muchas infracciones relacionadas con la convivencia, la normativa es local y puede variar de una ciudad a otra. Aunque en cada municipio se establecen sus propios niveles, existen referencias comunes:

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35 decibelios durante el día.

durante el día. 30 decibelios durante la noche.

Para entenderlo mejor, una conversación normal puede rondar los 50-60 decibelios, lo que quiere decir que el margen permitido en viviendas es bastante bajo. Por lo que, poner la música alta, sobre todo por la noche, tiene muchas posibilidades de ser sancionado.

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Aunque no basta con poner música para poder ser sancionado. Para que exista multa, deben darse una serie de circunstancias como: superar los decibelios permitidos, hacerlo en horario de descanso, provocar molestias a otros vecinos y mantener el ruido de forma continuada. Por ejemplo, una fiesta puntual no tiene por qué tener consecuencias si no se exceden los límites, pero sí hay quejas vecinales o intervención policial, la situación cambia.

¿Cuáles son las multas por exceso de ruido?

Las sanciones por hacer ruido en casa no son simbólicas, y pueden alcanzar cifras muy altas en función de la gravedad de la infracción. La mayoría de las ordenanzas municipales sitúan el rango habitual entre los 750 euros y los 3.000 euros, dependiendo del nivel de ruido y de cuánto se superen los límites legales.

La clave está en cómo se clasifica la infracción. En general, los ayuntamientos dividen las sanciones en tres niveles:

Infracciones leves: cuando el ruido supera ligeramente los decibelios permitidos, por ejemplo, unos 4 dB por encima del límite. En estos casos, las multas son a partir de 750 euros.

cuando el ruido supera ligeramente los decibelios permitidos, por ejemplo, unos 4 dB por encima del límite. En estos casos, las multas son a partir de 750 euros. Infracciones graves: cuando el exceso de ruido es mayor, entre unos 4 y 7 dB por encima del límite o si el ruido es persistente, la sanción puede subir hasta los 1.500 euros.

cuando el exceso de ruido es mayor, entre unos 4 y 7 dB por encima del límite o si el ruido es persistente, la sanción puede subir hasta los 1.500 euros. Infracciones muy graves: cuando el ruido supera ampliamente los límites o se repite de forma continuada, las multas podrían alcanzar o superar los 3.000 euros.

Además, hay que tener en cuenta que no solo importa el volumen, sino también otros factores que pueden hacer más grave la situación como el horario en el que se produce el exceso de ruido, sobre todo si es por la noche, la reiteración de la conducta, las denuncias previas de vecinos o la negativa a colaborar con las mediciones acústicas.

En ciertos casos, incluso superar los límites en pocos decibelios puede implicar sanciones relevantes, ya que la normativa tiene como objetivo proteger el descanso y la salud de los vecinos. Por ejemplo, exceder en más de 7 dB el nivel permitido ya está considerado como una infracción muy grave en muchas ciudades.

¿Qué dice la ley y qué pasa si un vecino denuncia?

En esta problemática, también entra en juego la Ley de Propiedad Horizontal, que establece que ningún propietario o inquilino puede realizar en su vivienda actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas para el resto de vecinos. Esto incluye los ruidos excesivos.

Cuando un vecino considera que el ruido es excesivo, el proceso suele comenzar de manera informal, con una queja directa o a través del presidente de la comunidad. Si la situación persiste, se puede dar el siguiente paso: llamar a la policía local. En ese momento, los agentes pueden acudir al domicilio, evaluar la situación e incluso realizar una medición acústica si lo consideran oportuno. Si se confirma que se han superado los niveles permitidos o que hay una perturbación clara del descanso, se iniciaría un proceso sancionador. En los casos más graves o reiterados, la comunidad de vecinos puede recurrir a la vía judicial para exigir el cese de esta actividad molesta.

Algo que muchos desconocen es que hacer ruido durante el día también puede ser sancionable. Aunque existe una mayor tolerancia, no quiere decir que esté permitido. Los límites de decibelios continúan siendo obligatorios, y si se superan o el ruido es constante y molesto, puede haber consecuencias igualmente.