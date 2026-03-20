La Guardia Civil no puede hacer nada para proteger a Adriana y le aconseja atrincherarse en su propia casa

Una vecina de Jaén sufre un ataque de ansiedad en directo en ‘En boca de todos’ ante las amenazas de su vecina: “Necesito que me saquen de aquí”

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Tan solo 24 horas después de conocer la realidad de Adriana, una mujer maltratada que huyó a la localidad de La Carolina (Jaén) en busca de una nueva vida con sus dos hijos menores, que vive un auténtico infierno por las agresiones y amenazas constantes de su vecina Pepa, Nacho Abad le ha advertido del peligro que corre al mismo tiempo que la Guardia Civil le pide que se atrinchere en su casa.

En el programa anterior Ana Puertas fue testigo en directo de las constantes agresiones verbales y amenazas que Pepa no para de provocarle a Adriana, quién llegó a sufrir un ataque de ansiedad en directo en ‘En boca de todos’. La joven pedía ayuda desesperadamente para ella y sus dos hijos de 7 y 9 años.

La reportera de ‘En boca de todos’ también habló con Pepa, la vecina conflictiva, quién no negó haber golpeado a Adriana con una llave inglesa, pero que se mostró como víctima de un enfrentamiento vecinal que no esperaba y de la que ella también había sido víctima.

24 horas después, Ana Puertas ha regresado al lugar de los hechos, dónde ha vuelto a presenciar los insultos y amenazas de Pepa, quién según han podido saber ha agredido a más personas: “Dio una paliza a su pareja 20 días antes de morir”. Adriana asegura que Pepa: “Ha seguido toda la noche discutiendo con señores que venían durante toda la noche” y ha explicado que son muchos los testimonios que le hablan de su agresividad. Testimonios que también le han llegado a Nacho Abad: “Nos han dicho que es una mujer peligrosa y que debería tener cuidado”.

Adriana ha explicado en directo que h puesto muchas denuncias: “Para proteger a mis hijos, les tiró unas macetas cuando estaban jugando al fútbol” y que en esta última: “Me ha dicho la Guardia Civil que me van a ayudar y que lo han tramitado de forma urgente”. Sin embargo, de momento no pueden hacer nada y solo le aconsejan que se atrinchere en su casa. También ha denunciado que durante el directo en ‘En boca de todos’ llamaron al 112 hasta en tres ocasiones y nadie acudió en su ayuda mientras sufría un ataque de ansiedad.

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