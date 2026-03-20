El agresor es un hombre muy violento y temido en el barrio de Sants

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El martes 11 de marzo de 2026, en la calle Badalona del barrio de Sants en Barcelona, un hombre sin techo comienza a agredir a Alexis, un joven del barrio, sin motivo aparente. Horas después, una mujer también denuncia haber sufrido una agresión. ‘En boca de todos’ se desplaza hasta el lugar de los hechos para conocer todos los detalles y vive en primera persona la agresividad de un hombre de origen africano que vive en la calle: “Se giró y vino corriendo a por nosotros”.

Desde el barrio de Sants en Barcelona, Jordi Juliá, todavía con el miedo en el cuerpo y en compañía de Alexis, el joven apaleado, nos ha contado los detalles de las agresiones protagonizadas por un hombre que aparenta padecer algún tipo de enfermedad mental y que tiene atemorizado al barrio con sus robos y agresiones.

Tras conocer el testimonio de Alexis, el joven agredido por este individuo de origen africano y que vive en la calle, Jordi Juliá quiso conocer otros casos y preguntó los vecinos, quiénes aseguran que tienen miedo de pasear por su barrio: “No puedes pasear tranquilo por la noche, no se puede vivir aquí”.

Buscando información acaban encontrando al agresor, les hace una peineta y muestra la cara ante las cámaras sin ningún miedo. Jordi intenta hablar con él, a distancia, pero el hombre, temido en el barrio por su agresividad: “Se gira hacia nosotros y viene como un loco”. El equipo de ‘En boca de todos’ salió corriendo y se refugió en una cafetería cercana: “Me tuve que agachar para que no me encontrara vino a por todos nosotros, venía a agredirnos a todos”.

Todavía con el miedo en el cuerpo, Alexis no puede creer que tenga que seguir viviendo algo así: “No es normal que yo esté en mi barrio y me tenga que encontrar a este hombre a diario”. Después llamaron a los Mossos d´Esquadra, pero le dijeron que iban a dar una vuelta por el barrio, pero que no le podían detener y que se tenía que seguir encontrando a su agresor a diario por el barrio.

“No conozco su nombre ni su edad, es una persona de origen africano, habla castellano, pero se hace el tonto y hace que no sabe, pero a una agredida le habló en castellano… No tiene trabajo, supongo que se alimenta y se viste en un comedor social…”, ha explicado el joven agredido ante las preguntas de Nacho Abad.

Ha explicado que el agresor pretendía robarle: “Primero fue un intento de robo y luego ya pasó a la agresión física. De ahí pasó a me da igual cargarme a este chaval, matarlo, pero me llevo sus cosas… No me habló en ningún momento, me pegó y punto, se me quedó mirando fijamente”. Siente que su agresor tiene algún problema de salud mental: “Yo diría que tiene un problema mental porque durante estos días le han visto chillando por la calle, mirando fijamente a la gente… Y una persona que esté bien no hace este tipo de cosas”.

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