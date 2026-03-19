La familia de Gregoria lleva 8 años sufriendo un acoso constante: “Les dejan vivir gratis para que nos molesten"

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‘En boca de todos’ se ha desplazado hasta Barcelona para conocer la realidad de Gregoria, Antonio y su hijo David, una familia que lleva 8 años sufriendo el acoso continuado de sus vecinos, quiénes creen que están compinchados con el propietario de la vivienda de alquiler de renta antigua en la que llevan 48 años viviendo.

Gregoria, Antonio y su hijo David, denuncian que el acoso no es gratuito y están convencidos de que el propietario de su vivienda está detrás de su dramática situación. Llevan 8 años, no pueden más, empiezan a hacer ruido por arriba, por abajo, le han destrozado la puerta, no pueden ni dormir. Antonio está durmiendo en el coche. 8 años de acoso que les ha provocado problemas de salud física y mental. Gregoria está enferma y su hijo está en un centro de salud mental.

Cuentan con pruebas del acoso constante que sufren y nos han mostrado el vídeo una vecina que llena de rabia golpea la puerta con una escoba, los vecinos del sobre ático se dedican a ponerles palillos en el telefonillo para que no deje de sonar. Según ha podido saber ‘En boca de todos’, los acosadores son una familia de cuatro hijos y a los que los propietarios les podían haber dejado varias viviendas del edificio para molestar y conseguir que la familia abandone el edificio porque ellos viven en el sobre ático dejan basura en el rellano, les tiran lejía por el tendedero.

“Aquí no se puede vivir… Van a su bola para echarnos porque están compinchados con el dueño porque somos de renta antigua”, ha asegurado Gregoria destrozada y explicando que ya no saben a quién acudir porque han llamado de forma reiterada a los Mossos d´Esquadra y a las autoridades.

Llevan 48 años viviendo en el piso y pagan unos 200€ al mes. David, el hijo, padece una enfermedad rara, ha tenido que dejar el trabajo y es una persona dependiente que tiene mucho miedo: “No pedimos nada, solo tranquilidad para poder vivir”. Aseguran que los vecinos acosadores no les atacan ni increpan a la cara: “Están muy bien asesorados y saben cuándo tiene que actuar”.

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