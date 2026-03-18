‘En boca de todos’ consigue el testimonio de una de las personas clave en la investigación de la UCO en la desaparición de Francisca Cadenas

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Ángela, exnovia de Lolo, uno de los hermanos de Hornachos presuntamente autores del asesinato de Francisca Cadenas, ha hablado en exclusiva con Ana Gómez para ‘En boca de todos’ y rota de dolor, ha asegurado que no se esperaba algo así de él, algo que no puede decir de su hermano Julián.

Ángela, vecina de Hornachos (Badajoz), exnovia de Manolo González Sánchez, presunto asesino de Francisca Cadenas, y una de las personas clave en la investigación de la UCO, ha hablado en exclusiva con Ana Gómez en ‘En boca de todos’. Rota de dolor, Ángela se ha acordado en un primer momento del dolor que está sintiendo la familia y sin explicarse lo sucedido, le ha hablado de la relación que mantenía con Lolo, alguien que asegura que es “buena persona” y que a ella le ha ayudado mucho.

Una descripción que poco tiene que ver con la que hace de su hermano Julián. Asegura que en estos 9 años, jamás le han mencionado a Francisca Cadenas y que no se puede creer que hayan sido capaces de hacer algo así: “Yo es que no me lo creo, no me lo creo, pero las pruebas hablan por si solas… Les ha destrozado”.

Tras escuchar las declaraciones de Ángela, expareja de Lolo, los colaboradores del programa han recordado que había sido una de las personas en las que la UCO habían basado su investigación para conseguir una declaración de los hermanos. Ángela fue llamada a declarar junto a los otros dos hermanos González Sánchez y sus sobrinos, con la intención de que los detenidos bajo el cargo de supuestos asesinos hicieran algún movimiento sospechoso o tuvieran alguna conversación que quedara registrada en los micrófonos que habían instalado en sus coches y en la vivienda.

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‘En boca de todos’ habla con Jesús, vecino de Hornachos, quien conocía a los dos hermanos detenidos: “Juli era muy introvertido, muy para dentro, un niño que no hablaba, él solamente te decía hola y adiós, no se relacionaba con nadie, era muy callado, completamente contrario a su hermano. Lolo era más sociable, hablaba más, teníamos más amigos en común”.

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La UCO analiza los restos de pelo, dientes y la ropa interior femenina encontrada en el interior de la vivienda de los hermanos González Sánchez en Hornachos (Badajoz), los presuntos asesinos de Francisca Cadenas. No descartan que los hallazgos pudieran pertenecer a la víctima.