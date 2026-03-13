Exclusiva | Juli se declara autor de la muerte de Francisca Cadenas y exculpa a su hermano Lolo

no de los dos hermanos sospechosos ha confesado el asesinato de Francisca Cadenas y se declara único autor del crimen

Los familiares de Francisca Cadenas reciben a los hermanos detenidos con indignación: "Cabezas de turco"

Francisca Cadenas permaneció en paradero desconocido durante nueve años. Durante todo ese tiempo apenas surgieron pistas sobre su paradero. La UCO centró la investigación en dos hermanos vecinos de Francisca. Aunque los sospechosos negaron siempre cualquier relación con la desaparición de Francisca, durante el registro de su vivienda se hallaron restos óseos pertenecientes a la mujer. Actualmente, ambos hermanos se encuentran declarando ante la policía.

'En boca de todos" ha podido saber en exclusiva lo que está pasando en las declaraciones de ambos hermanos. Ana Gómez, reportera del programa, explica: "Juli, el hermano pequeño de los dos detenidos, acaba de confesar el crimen. Se acaba de declarar culpable de ser él quien mató a Francisca Cadenas. Está detallando todos los pormenores de cómo acabó con su vida y por qué lo hizo."

Además, Juli ha exculpado a su hermano mayor: "Descarta la implicación de su hermano Lolo en el crimen, se declara él como único autor material. Ahora mismo llevan una hora y media en el interior de este cuartel declarando."

La corazonada del hijo de Francisca Cadenas

La familia de Francisca Cadenas siempre sospechó que los dos hermanos estaban implicados en su desaparición. Uno de sus hijos se dio cuenta de que su madre no había regresado a casa y, preocupado, salió a buscarla apenas unos minutos después de su marcha. Al pasar frente a la vivienda de los que más tarde serían detenidos, escuchó un golpe seco. Sin dudarlo, llamó a la puerta, convencido de que algo le había ocurrido a su madre.

Un psiquiatra forense apunta al posible móvil del crimen de Francisca Cadenas

José Carlos Fuertes, psiquiatra forense, explica que, en los días previos a la desaparición, podría haberse producido una discusión por un asunto trivial: “Tengo una información, y es que pudo haber un pequeño rifirrafe días antes en el callejón entre la señora y uno de ellos por un motivo relacionado con el coche”.