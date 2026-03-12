La fragata 'Canarias' mantiene su misión antipiratería en aguas inestables del Índico

La fragata 'Canarias' está en aguas de Oriente Medio por la operación Atalanta, de lucha contra la piratería.

'Todo es mentira' ha podido hablar con David García, el comandante de la fragata 'Canarias', quien explica dónde se encuentran: "La situación es de cierta inestabilidad en la región, lo que sí puedo decirle es que nos encontramos desplegados en la operación Atalanta, en aguas del océano Índico, y actualmente barajando la costa este de Somalia".

David comenta si están en peligro: "Nuestro área de operaciones se concentra principalmente en el mar Rojo hasta el golfo de Somalia. No somos un objetivo directo, estamos a una distancia prudencial de la zona en la que se concentran todos estos ataques, no obstante, mantenemos un estado de alerta adecuado al nivel de incertidumbre que hay en la zona".

Comandante de la fragata: "Tengo la tranquilidad de que tengo un equipo perfectamente preparado"

Sobre la misión, explica: "Por nuestra parte la misión sigue siendo la de mantener la piratería bajo control. Es una misión de la Unión Europea en la que participa España desde el principio de los tiempos, cuando se creó en 2008. Sí que ha ido evolucionando con el paso del tiempo y dando nuevas tareas, por ejemplo la monitorización del narcotráfico, la pesca ilegal y el contrabando de armas y de carbón".

Por último, manda un mensaje de tranquilidad: "Somos conscientes de que navegar en una unidad militar entraña un riesgo, y es parte de nuestra vida; para eso nos formamos. Por lo cual tengo la tranquilidad de que tengo un equipo perfectamente preparado, que me da la seguridad y tranquilidad a la hora de enfrentar cualquiera de las situaciones que podamos encontrar".