Nacho Abad, ante la defensa de Sarah Santaolalla por María José Pintor: “En este programa somos buenas personas”

Nacho Abad responde al comunicado de Sarah Santaolalla: “En este programa no somos machistas ni mentirosos profesionales y trabajamos con rigor”

Compartir







Una mañana más, lo sucedido con Sarah Santaolalla se ha vuelto a poner sobre la mesa en ‘En boca de todos’ sin ningún tipo de censura. En esta ocasión, María José Pintor, directora de comunicación y eventos en ‘Público’ ha mostrado su rechazo al trato recibido por la analista política y Antonio Naranjo no ha dudado en volver a mostrar su postura ante lo que él considera inaceptable.

Analizando la nueva propuesta de Pedro Sánchez para combatir el odio en las redes sociales, María José Pintor ha pedido permiso para poder dar su opinión sobre el abandono de Sarah Santaolalla del programa ‘En boca de todos’: “Sarah siempre defendió este programa y a su equipo, y a muchos de los tertulianos con los que sin estar de acuerdo en nada ideológicamente, con fraternizaba con su carácter alegre y cariñoso fuera de la mesa de debate. Ha sido innecesario y cruel, me siento dolida. Defender a un partido es una opción de vida… Con Sarah, siempre”.

Nacho Abad ha querido saber si pensaba que no se le había tratado en el programa y la colaboradora ha respondido con un “en ese programa no se estuvo a la altura”. El presentador ha defendido su postura, ha vuelto a sentir que las acusaciones de la analista eran desproporcionadas y que en ‘En boca de todos’ hay “buenas personas”. Sin intención de censurar ninguna intervención, Nacho Abad le ha permitido continuar y Antonio Naranjo responder a sus argumentos.

“Yo no doy explicaciones, las exijo. A ella, a quiénes la protegen porque se están defendiendo una mentira. Lo único que se hizo en este programa, con todo el respeto, la educación e incluso con algo de dolor, es poner sobre la mesa unos hechos ante una actuación de la que se sacaba un partido publico y político. Me limité, que es revolucionario, a leer lo que decía un informe médico forense de una resolución judicial, ante una persona que quería hacerme a mí cómplice de una farsa… Hubiera preferido no estar porque yo con esto no gano nada, únicamente cumplir con mi obligación periodística… Me lleva a tener un exceso de paciencia que igual se me llega a acabar porque yo no vengo aquí a que me insulten”, ha comenzado a explicar Antonio Naranjo sobre lo sucedido.

Un argumento que según él confirma que es todo fruto de “una campaña política” con las siguientes actuaciones de Sarah Santaolalla: “Va de prima donna a un acto en el que el mayor odiador de España utiliza un caso montado para intentar convertir a cualquier crítico, disidente o periodista en un odiador de él para taparse sus propias vergüenzas. Con lo cual las explicaciones se las pido yo a Pedro Sánchez y a Sarah Santaolalla… Lo que hizo ayer Sarah en ese acto público al lado del presidente del gobierno es llamarme acosador… A mí no me llama acosador ni Dios”.

Marta Sanchiz, sobre Antonio Naranjo: “Es un encanto de tío”

Marta Sanchiz, exasesora de SUMAR y colaboradora de ‘En boca de todos’, ha querido dar su opinión ante el debate abierto sobre la mesa. Consciente de que sus palabras no le iban a gustar nada a María José Pintor ni a parte de la izquierda, ha defendido a Sarah Santaolalla como víctima de un grave caso de acoso, pero ha reprochado que se estuviera hablando de unas agresiones que no parecían ser tal. Además, ha explicado que ella se estrenó en el programa con mucho temor a los cara a cara con Antonio Naranjo y que se había llevado una gran sorpresa: “Antonio Naranjo es un tío de puta madre, es un encanto de tío, a mí me ha ayudado Antonio Naranjo”.

Antonio Naranjo, sobre el enfrentamiento con Sarah Santaolalla: “Había una premeditación en montar un pollo”

Ramón Espinar también aprovechó su intervención durante un debate para lanzar un mensaje de apoyo a Sarah Santaolalla y preguntar a Antonio Naranjo por lo ocurrido ayer: "Que hacemos hoy con los elefantes en el salón, porque ayer te enfadaste mucho con el elefante en el salón y que hacemos hoy con ello. Me parece que lo que tu hicisteis ayer no estuvo bien".