Antonio Naranjo asegura que las agresiones sufridas por Sarah Santaolalla no son ciertas: “Lo ha dicho un forense”

Sarah Santaolalla, visiblemente emocionada por el acoso y las presuntas lesiones de Vito Quiles: "Tengo dolores y hematomas"

Compartir







Indignada y con lágrimas en los ojos, la colaboradora de ‘En boca de todos’, Sarah Santaolalla ha abandonado el plató tras protagonizar un tenso cruce de acusaciones con el periodista Antonio Naranjo, quien ha puesto en duda la veracidad de sus lesiones sufridas fruto de la agresión de Vito Quiles.

En mitad de un debate sobre la situación internacional, Antonio Naranjo ha interrumpido a la analista política Sarah Santaolalla para preguntarle cuánto tiempo más iba a lucir un cabestrillo en su brazo: “Yo cuando veo un elefante en la habitación no miro para otro lado. Lo primero preguntarle a Sarah si vas a seguir con el cabestrillo puesto en este debate”. Asombrada, Santaolalla le ha respondido con un “Sí, hasta que el informe médico me diga lo contrario”.

Antonio Naranjo le ha dicho que estaba muy sorprendido porque acababa de leer que Grande-Marlaska le había puesto escolta policial y que un forense había negado la veracidad de sus lesiones. La colaboradora ha pedido respeto porque ello no había venido al programa a hablar de su situación personal: “No vengo a hablar de mi vida ni de la gente que detienen que la puerta de mi casa”.

Rota, Sarah ha terminado abandonando el plató y Antonio Naranjo ha aprovechado para explicar su postura sobre el asunto y dar voz a las publicaciones que publican su versión de lo sucedido. Nacho Abad ha querido dejar clara su postura “Creo que Sarah está siendo acosada igual que lo fue en su día Cristina Cifuentes…"

PUEDE INTERESARTE En vídeo: Un concejal del PSOE de Aranjuez lanza un vaso de café al portavoz de VOX

Sarah Santaolalla denuncia que Vito Quiles la agredió: “¿Qué más tiene que pasar para que le retiren la acreditación?”

'En boca de todos' habló hace unos días con Sarah Santaolalla, tras ser víctima de la supuesta agresión por vito Quiles y nos explicó cómo se encontraba: “Estoy un poco tocada, acojonada. Esto ya no va de en qué lado del bando está, va de que esto es terrorismo fascista. Si yo tengo hoy, por ejemplo, que cancelar una charla que doy esta tarde, si tengo que pedir ayuda a la Policía por dar una charla como la que daba ayer en el Senado…”.

Sarah Santaolalla, visiblemente emocionada por el acoso y las presuntas lesiones de Vito Quiles: "Tengo dolores y hematomas"

La colaboradora de televisión Sarah Santaolalla se mostró también visiblemente emocionada en 'Todo es mentira' al relatar el episodio de tensión que, según denunció, vivió recientemente con el agitador ultra Vito Quiles, un incidente que asegura haber terminado con lesiones físicas y una denuncia formal. Durante una intervención, Sarah Santaolalla explicó que lleva tiempo sufriendo una situación de acoso reiterado, que, según su versión, se ha producido tanto en su entorno profesional como personal.