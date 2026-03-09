Miguel Salazar Madrid, 09 MAR 2026 - 23:44h.

El periodista da todos los detalles en 'Horizonte' de cómo se gestó la contratación del marido del exministro en Iberojet

Jorge Calabrés desvela más detalles sobre las conversaciones entre Bono y Ábalos: "En dos horas ya había colocado al joven en Ineco"

Jorge Calabrés ha profundizado en 'Horizonte' sobre la contratación del marido de Miquel Iceta -cuando todavía no habían contraído matrimonio, tal y como cuadran sus declaraciones públicas- en la aerolínea Iberojet. Fue en el 2021 cuando Koldo García -el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos- "colocó al novio de Iceta en la compañía", tal y como asegura el periodista en el programa de Cuatro.

La aerolínea pertenecía al grupo Ávoris, que era "una fusión de Barceló y Globalia". "Sabemos lo que pasó con el rescate de Globalia, Ávoris es rescatada 320 millones, de esos 66 van a iberojet", relata Jorge Calabrés. Dos meses después de que el Gobierno salvase económicamente al grupo, tiene lugar "la contratación del marido Iceta como piloto".

Koldo "habló con Aldama" para ·"colocar" al marido de Iceta en Iberojet

Ahora bien, ¿cómo tiene lugar la operación que ha sacado a la luz el tabloide 'El Español'? Según explica el periodista en el espacio de Cuatro presentado por Iker Jiménez, "Koldo habla con Aldama primero" y "le manda el currículum". "Le presiona", puntualiza Jorge Calabrés.

"La primera intención era colocarlo en Air Europa, pero no puede hacer contrataciones", apostilla. Koldo "se pone en contacto con el consejero delegado de Ávoris, Miguel Ángel Sánchez". Tras muchas conversaciones, "al final acaba contratando".

Calabrés ha leído en directo algunos de los mensajes que intercambiaron Koldo y Miquel Iceta. "Muchísimas gracias! Hoy empieza el resto de mi vida. Sin ti no hubiera sido posible. Habrá que celebrarlo en Madrid, a ser posible la semana que viene. Un abrazo fuerte", le dice el exministro a Koldo. "De nada mozo. Me debes una caña y cenamos seguro", contestó él.