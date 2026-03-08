Hashem Hosseini Bushehri será el encargado de anunciar públicamente la decisión sobre el nuevo sucesor

La duración de la guerra contra Irán, clave en las secuelas en la economía mundial

Irán ya tiene un nuevo sucesor, pero todavía se desconoce quién es. Los miembros de la Asamblea de Expertos de Irán, formada por 88 clérigos, han sido los encargados de anunciar que el líder supremo del país ya ha sido escogido. "La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado", dijo el ayatolá Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos.

Ahora, será el ayatolá Hashem Hosseini Bushehri, responsable de la secretaría de la Asamblea de Expertos, el encargado de "anunciar públicamente la decisión" de los clérigos. Así lo especificó Alamolhoda, citado por diversos medios iraníes como Tasnim y Mehr.

Entre los candidatos se encuentra el hijo de Alí Jamenei

Los miembros de la Asamblea de Expertos de Irán afirman que el nuevo líder ha sido aprobado por la mayoría: "Se ha elegido a la mejor opción, aprobada por la mayoría de la Asamblea de Expertos, y el Gran Satán (Estados Unidos) también lo ha mencionado", asegura el ayatolá Kamal Heydari.

"Durante estos días, los expertos realizaron un gran esfuerzo para determinar al Líder y no fallaron. Se emitió la opinión de la mayoría de los expertos", afirmó otro de los expertos, el ayatolá Mohamad Mahdi Mirbagheri. El Ejército de Israel ha recalcado en redes sociales que atacará a quien resulte sucesor de Jamenei y a "toda persona que busque designar a un sucesor".

Entre los candidatos se encuentra el hijo del propio Alí Jamenei. Su padre asumió en 1989 la máxima autoridad política y religiosa de Irán y fue el principal objetivo de los ataques de Estados Unidos e Israel.

Irán ataca una refinería de petróleo en Haifa

Alí Jamenei murió junto a más de 40 dirigentes y comandantes de la Guardia Revolucionaria. Su cuerpo fue encontrado el 28 de febrero por los servicios de inteligencia. El régimen de los ayatolás tiene un sucesor y, de momento, cuenta con capacidad militar para responder a la ofensiva israelí. De hecho, hoy han atacado una refinería de petróleo en Haifa. Pero no hay informes oficiales israelíes sobre este ataque.

Uno de los últimos ataques que se ha producido en Tel Aviv ha dejado seis personas heridas, una de ellas de gravedad. Emergencias sospecha que podría tratarse de una bomba de racimo, pero no hay nada confirmado. Desde que comenzó esta guerra, al manos 12 personas han muerto en Israel.