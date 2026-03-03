El tablero europeo tras el conflicto de Irán: Gran Bretaña y España, señalados por EEUU

Toca posicionarse en el nuevo mapa geopolítico diseñado a golpe de acción de Trump

La tensión entre Sánchez y Trump alcanza su punto máximo: historia de un desencuentro

Compartir







Toca mojarse, toca posicionarse en el nuevo mapa geopolítico diseñado a golpe de acción de Trump y el tablero de afinidades se altera. España no autoriza a usar a Estados Unidos sus bases en el conflicto de Irán y el Reino Unido tampoco. Starmer la ha calificado de ilegal y eso ha provocado el enfado de Trump que ha tenido duras palabras también para el Reino Unido y para Kier Starmer, "nada que ver con Churchil", ha dicho.

Alemania y Francia sí se ponen a disposición aunque estos países no defienden explícitamente el ataque a Irán, sí actúan para defenderse de la respuesta iraní contra sus intereses en el Golfo Pérsico.

PUEDE INTERESARTE El Mossad hackeó las cámaras de tráfico de Teherán para acabar con Jameneí

La base británica de Akrotiri , en Chipre, territorio de la Unión Europea ha sido atacada por un dron y hasta allí se han desplegado un buque de guerra británico, cuatro cazas griegos, y sistemas antimisiles francés y una fragata.

En todo este enjambre, el francés Enmanuel Macrón anuncia que aumentará su arsenal nuclear. "Para ser libres, debemos ser temidos. Para ser temidos, tenemos que ser poderosos", ha dicho apelando a la fuerza de Europa para disuadir posibles ataques.

PUEDE INTERESARTE La tensión entre Sánchez y Trump alcanza su punto máximo: historia de un desencuentro

Una Unión Europea que vuelve a mostrarse desunida. 8 países se unen a este plan nuclear de Macron. Alemania, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Grecia, Polonia, Suecia y Dinamarca. España, no.