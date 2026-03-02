Pedro Jiménez 02 MAR 2026 - 23:17h.

La reacción del plató de 'Horizonte' tras las “irregularidades” detectadas por la Guardia Civil en la documentación de Adif, al descubierto

La Guardia Civil ha remitido al juzgado del accidente de Adamuz un segundo informe en el que desvela irregularidades en la documentación aportada por ADIF. Pues bien, 'Horizonte' se ha hecho de esta noticia y las reacciones en el plató del programa de Cuatro no han tardado en aparecer por parte de los colaboradores, con Ketty Garat como la más crítica asegurando que Óscar Puente se debería de ir "a su casa". Este segundo informe apunta como causa del accidente la falta de mantenimiento o una soldadura defectuosa, entre otras hipótesis.

Esteban Urreiztieta, periodista de 'El Mundo' presente en el plató de 'Horizonte' este lunes, se ha mostrado tajante ante esto: "La línea del Ministerio de Óscar Puente ha sido siempre intentar orillar la responsabilidad política. Cuando publicamos que todo se centraba en la rotura de la vía, el Ministerio dijo que era un disparate y luego lo reconocieron".

"Hemos asistido a una secuencia por la cual el Ministerio ha intentado apartarse de la responsabilidad y ahora se ve en la obligación de colaborar con la justicia", ha añadido Esteban Urreiztieta en 'Horizonte'.

Ketty Garat, contundente con Óscar Puente

Pero su opinión no ha sido la única en el plató. Ketty Garat, periodista de 'The Objective', no se ha quedado atrás y ha tildado de "escandalosa" la "transición" en apenas una semana que ha protagonizado Óscar Puente: "Solo por haber señalado injustamente a un periodista que decía la verdad se tendría que ir a su casa el ministro de Transportes. Ministro significa servir, servicio público, y el servicio público es prestigiar a toda la sociedad, pero también a la sociedad que se informa a través de medios responsables que dicen la verdad. Señor Puente, váyase a su casa"