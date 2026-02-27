Horizonte Madrid, 27 FEB 2026 - 02:23h.

El presentador expone encima de la mesa el obsequio que le hizo Mariano Revilla cuando se jubiló y explica qué supuso en el 23-F

La respuesta del rey Juan Carlos I al mensaje de Iker Jiménez por la desclasificación de los documentos del 23-F: "Conmigo fue muy educado"

A lo largo de la noche del jueves, Iker Jiménez ha hecho referencia a un objeto que ha traído consigo a 'Horizonte'. Tiene que ver con uno de los temas del programa, la desclasificación de los documentos del 23-F. Es más, es "un pedazo de la historia" del golpe de Estado de Antonio Tejero, a cuyo inesperado fallecimiento reaccionó el presentador.

Expuesto sobre la mesa, Iker Jiménez señala: "Lo voy a contar por tercera vez. A veces dice Carmen 'No sé cómo te soporto', es verdad. Lo he dicho dos veces, pero los ilustres que están aquí seguro que no lo saben".

El objeto es un Nagra, un magnetófono portátil profesional. Pero no es uno cualquiera: "En concreto este grabó las voces en los tiempos de fallo o corte de señal de lo que pasaba dentro del 23-F". Es gracias a él que la 'Cadena Ser' obtuvo la exclusiva, afirma el presentador.

"Nuestro jefe de emisiones, Mariano Revilla, cuando se jubiló decidió regalárnoslo", confiesa Iker Jiménez. "Mariano Revilla se tuvo que poner ahí con el Nagra y esconderse en los asientos para seguir emitiendo. Es el original, el que oyó 'Se siente, coñ*'", cuenta Carmen Porter.