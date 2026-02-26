Logo de cuatrocuatro
Víctor de Aldama aclara si pagó a prostitutas para Ábalos y si Ángel Víctor Torres visitó los pisos alquilados para los encuentros

Aldama responde a varias cuestiones en el programa. 'Horizonte'
Otra de las personas que ha acusado a Víctor de Aldama de ser quien trataba con las prostitutas ha sido la exmujer de José Luis Ábalos, Carolina Perles, razón por la cual Jorge Calabrés le pregunta directamente al empresario investigado si era él quien le pagaba estos servicios al exministro de Transportes.

El periodista también ha aprovechado en 'Horizonte' para investigar acerca de Ángel Víctor Torres a raíz de una información publicada en su medio 'El Español' donde aseguran que el por entonces presidente de Canarias se citó con Ábalos el mismo día que Koldo alquiló un piso "discreto" para una "reunión" con prostitutas.

