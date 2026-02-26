Horizonte Madrid, 26 FEB 2026 - 22:28h.

Víctor de Aldama da los detalles sobre la presunta coacción de Koldo y Ábalos a Pardo de Vera de los que él fue testigo

Víctor de Aldama muestra los mensajes en los que es amenazado de muerte por señalar a Delcy Rodríguez: "Tengo miedo"

Compartir







Después de que un nuevo informe de la UCO saliera a la luz y revelara la implicación de Isabel Pardo de Vera en el caso Koldo, Víctor de Aldama se sienta en la mesa de 'Horizonte' donde, además de asegurar haberla conocido "mucho" y haber estado tanto en su despacho en Adif, como en el ministerio y en restaurantes, también rompe una lanza a su favor confesando que se sentía coaccionada por José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.