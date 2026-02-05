Horizonte Madrid, 05 FEB 2026 - 22:32h.

Félix Bolaños anunció en un tweet de respuesta al PP que se querellará contra Aldama por acusarle de haberle sobornado

El mensaje de arrepentimiento de Víctor de Aldama, visiblemente emocionado: "No era un tema de dinero, era un tema de poder"

Compartir







A las 12 de la tarde, Félix Bolaños respondía a un tweet del Partido Popular en el que le mencionaban preguntándole si presentará una querella contra Víctor de Aldama o, por el contrario, reconocerá que son ciertas las declaraciones del empresario en las que asegura que intentó sobornarle para comprar su silencio. Una pregunta a la que el ministro de Presidencia respondía tajantemente que sí la va a poner, añadiendo que no le conoce ni a él, ni a su Dircom: "¿Me vais a pedir disculpas por propagar este bulo?". En 'Horizonte' reciben a Víctor de Aldama, a quien le han preguntado su opinión sobre el tema.