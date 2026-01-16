Horizonte Madrid, 16 ENE 2026 - 02:34h.

Iker Jiménez le pregunta a Víctor de Aldama si se arrepiente de su implicación en el caso Koldo: Aquí su respuesta

Víctor de Aldama revela un episodio jamás contado que demostraría la implicación de Víctor Ábalos en el caso Koldo: "¿Quién es el corrupto?"

Antes de despedir a Víctor de Aldama en 'Horizonte', Iker Jiménez señala que su historia "es curiosa" pues el presentador se pregunta por qué se metió "en estas historias" si el empresario ya contaba con "tanto poder económico".

Esto le lleva consecuentemente a cuestionarle: ¿Está arrepentido? ¿Le gustaría decirle algo al pueblo español? Una oportunidad que el entrevistado decide no desaprovechar.

Las palabras de arrepentimiento de Víctor de Aldama

Siendo claro y hablando desde el sentimiento, Víctor de Aldama responde: "Obviamente estoy arrepentido. Estoy arrepentido de haber conocido a toda esta tropa y de haber hecho lo que he hecho".

Momento en el que, además, decide explicar a Iker Jiménez y a la audiencia el motivo por el que decidió implicarse en la trama: "No era un tema de dinero, era un tema de poder. A lo mejor está mal explicarlo de esta manera porque no sé explicarlo bien, pero sí es verdad".

Y es que, según explica, el empresario sentía que se le abrían "todas las puertas", el sentirte. Él asegura que ya "había conseguido todo en la vida" pues, como apunta el presentador, a pesar de no venir de una familia pudiente consiguió tener privilegios como un jet o un barco.

Por lo que Víctor de Aldama no estaba buscando la notoriedad pues "la podía tener con el equipo de fútbol del que era propietario". "Era otro tipo de poder que ojalá no lo hubiera conocido nunca porque al final me corrompió internamente", confiesa.

"Va a sonar a lo mejor muy duro, pero yo doy gracias en este caso a Dios de que me hayan dado el tortazo que me dieron porque a mí me ha hecho cambiar muchísimo el entrar en la cárcel. Ha sido muy doloroso por lo que conlleva el entrar y, sobre todo, por la familia que tienes detrás pero me ha servido para mejorarme como persona", se sincera con la voz un tanto entrecortada.

Por último, quiere lanzar un mensaje de advertencia a quienes le escuchen: "Para cualquiera que pueda pensar lo que yo, este poder no sirve para nada. Sirve para el momento porque luego, si pasan esta serie de cosas, te arrepientes de por vida".