Horizonte Madrid, 16 ENE 2026 - 01:51h.

El empresario cuenta con todo detalle el episodio de la carta de invitación de Ábalos a Delcy Rodríguez a Barajas que la UCO encontró

Víctor de Aldama revela un episodio jamás contado que demostraría la implicación de Víctor Ábalos en el caso Koldo: "¿Quién es el corrupto?"

El empresario Víctor de Aldama se sienta en 'Horizonte' para comentar numerosas cuestiones tratadas durante la entrevista en exclusiva del hijo de José Luis Ábalos.

Una de ellas es cuando "se le cae el discurso", señala Ketty Garat, al mostrarle en el plató la carta de invitación que encuentra la UCO en el ordenador de Aldama y firmada por el secretario de Organización del Partido Socialista y el mensaje que el exministro de Transportes manda a Pedro Sánchez.

Momento en el que el entrevistado da un dato del que, recalca, nunca ha hablado y nunca ha dado "para que todo el mundo piense por qué ha sido así".

El dato inédito sobre la invitación de Ábalos a Delcy Rodríguez a Barajas

Según cuenta el empresario, se le entrega la carta "en un sobre lacrado y firmada con un sello del Partido Socialista" y él se la entrega a Delcy Rodríguez "en mano en Caracas". Cuando ella llega al aeropuerto, "se monta un circo de tres pares de narices".

Y es que, Aldama asegura que José Luis Ábalos "iba esa noche al aeropuerto porque llegaba la vicepresidenta a esa hora". De hecho, después de que Koldo García fuese junto al empresario una hora antes de su llegada, el asesor del exministro se fue a buscarlo a casa: "Quiero decir, Ábalos no estaba en la cama, ni nada. Lo que pasa es que es el jefe, es el ministro y obviamente quien va al aeropuerto en ese momento a la terminal ejecutiva, es Koldo y yo aparezco también para recibir a la vicepresidenta en ese momento y luego, obviamente, para no estar esperando pues llega el Ministro después".

Fue Koldo quien avisó a Aldama de que el avión de Delcy Rodríguez no puede aterrizar porque saltaron las alarmas en torre de control y le pide que le llame y le diga "que se dé la vuelta". "Claro que sí, la voy a llamar, que se dé la vuelta en un Falcon 900 que tiene que repostar cuando los pilotos al pasar una serie de horas tienen que descansar obligatoriamente y tiene que aterrizar sí o sí", comenta irónicamente el entrevistado.

Por lo que "se llama al Comisario del aeropuerto y se le dan instrucciones claras de que el avión quede totalmente aislado", narra. Sin embargo, "está rodeado por coches de Policía Nacional y de la Guardia Civil", recuerda. Razón por la cual "la vicepresidenta, desde el avión viendo ese show, lo único que hace es ponerme un mensaje y decirme: 'Diles a estos que si se me detiene va a haber un problema internacional'", recuerda Aldama. Un mensaje que debe tener la UCO en su poder, asegura.

Al recibir dicho mensaje, el empresario le dice a Koldo que "los ánimos no están como para bromas". "No sé qué vais a hacer, no sé cómo vais a arreglar esto, menuda cagad* habéis tenido", recuerda que le dijo. A lo que el exasesor de Ábalos le respondió "histérico" que lo estaban arreglando: "El jefe está llamando al Presidente y está hablando con el Presidente".

"En todo momento Ábalos estuvo en comunicación con el Presidente. Marlaska llamaría o no llamaría, yo no lo sé, pero con el Presidente sí", revela tajante Aldama. Además, desmiente lo dicho por Víctor Ábalos ya que no fue porque le tocó "al ministro de guardia": "Va porque es el encargado de recibir a Delcy porque era el que se había encargado de toda la relación hasta ese momento con Delcy y porque le invita él".

Aldama asegura que Ábalos le dijo al comisario que tenía que subir al avión mientras que Koldo se puso a insultar a los señores de seguridad que había en la terminal ejecutiva, "que alguno de ellos puede salir perfectamente a decirlo porque les trató fatal", y a mal hablar a los policías nacionales y a los guardias civiles que estaban allí. Sin embargo, no permite que suba con él: "Tú no subes conmigo. Han pedido que suba Víctor conmigo".

"Subimos al avión y ella le dice muy claro a él: 'Si no quieres que esta carta salga, llama a quien tienes que llamar y arregla esto'", narra. "El detalle es que esa carta estaba lacrada. Quiero decir, yo no he podido hacer una foto a esa carta y esa carta estaba en mi ordenador porque a mí se me manda el borrador para que yo lo mande y dijeran allí en Venezuela que estaba correcto", concluye.