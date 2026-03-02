La familia del Kaki asegura que amenazó a su mujer fruto del pánico y que su única intención era huir de allí

El ‘Kaki’, un conocido delincuente valenciano, recibe una paliza mortal por agredir a su pareja con un destornillador

Compartir







La esposa de Abraham, ‘el Kaki’, denuncia la muerte de su marido, muerto en una paliza y niega que ella estuviera siendo víctima de ningún maltrato por parte de su marido: “Mi marido estaba nervioso, estaba asustado… él se quería ir, tenía miedo”.

El 9 de noviembre de 2025 fuimos testigos de los últimos momentos de vida del Kaki. Un grupo de vecinos de Sevilla se abalanzan sobre él y comienzan a darle con taburetes en la cabeza y múltiples patadas por todo el cuerpo hasta dejarle muerto en la calle.

Segundos antes, ‘el Kaki’ asegura que alguien le va a matar y agarra a la fuerza a Lorena, su mujer, la arrastra del pelo y aparentemente la pincha con un destornillador. Los vecinos desde la ventana le piden que pare, pero no para y se abalanzan sobre él. No saben si su actitud es fruto de un enfado con su esposa o provocada por el consumo de drogas y alcohol.

Meses después, Lorena, la mujer de 'el Kaki', un conocido delincuente valenciano, asegura que su marido estaba en un ataque de pánico y que estaba siendo víctima de un intento de asesinato. Lorena, la esposa de Abraham, Sara su hermana y la madre de Lorena han conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para negar el maltrato y denunciar que su hermano fue asesinado.

“Mi marido estaba nervioso, estaba asustado… él se quería ir, tenía miedo. Yo me fui de allí por mi propio pie, a mí no me hizo nada”, ha asegurado Lorena para intentar explicar que la agresión a su marido no fue para salvarla a ella porque a ella la utilizó como escudo para intentar huir. Ha explicado que algo pasó en el bar y que fue “Nadir, el marido de mi prima Rosamari”, junto a otras diez personas las que le querían matar: “Empiezan a tirarle banquetes y empiezan a pegarle patadas hasta que viene la Guardia Civil”.

Niega que su marido hubiera tenido un problema de drogas dentro del bar, pero: “No sé lo que pasó, él me llamó para que fuera… Estaba asustado, me tiraba para atrás porque tenía miedo y se quería ir…”. Lorena ha explicado que su marido ya había pagado su condena, pero que nunca había tenido denuncias por maltrato: “He estado 16 años casada con mi marido”.

PUEDE INTERESARTE Israel y EEUU ataca Irán: la respuesta iraní y la escalada bélica peligrosa en la zona

Sara, la hermana de Abraham, le ha pedido a Nacho Abad que revisara el vídeo y que comprobara cómo su hermano pedía a los vecinos que llamaran a la policía y le cuenta a su esposa que le quieren matar y que se tienen que ir de allí. También ha explicado que, si fuera verdad la versión del maltrato, nadie se molestó en atender a Lorena.

Pidió que llamaran a la policía antes de morir

Respecto a las causas de la muerte establecidas en la autopsia preliminar, edema pulmonar y un infarto, Ignacio Cabanez, periodista de ‘Las provincias’, ha explicado que el informe pericial de la autopsia se establece una posible reacción al consumo de estupefacientes, pero se intenta establecer una relación entre la agresión que sufrió y el edema pulmonar que supuestamente le provocó la muerte. Además, ha confirmado el grito de auxilio del Kaki: “Me quieren matar, me quieren matar, aquí muero yo, llamar a los civiles”.