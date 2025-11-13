Los familiares del fallecido piden pasear el cadáver por el cementerio antes de ser enterrado y tiene que intervenir la Guardia Civil

Un delincuente valenciano conocido como el ‘Kaki’ se fue de boda con su novia a Sevilla, consumió una gran ingesta de alcohol y drogas durante el enlace, y comenzó a agredir y perseguir a su pareja con un destornillador. Los vecinos alertados decidieron intervenir y le propinaron una paliza que resultó mortal.

En el vídeo grabado por los testigos de la pelea, se ve el terrible maltrato del ‘Kaki’ a su novia y la brutal actuación posterior de los vecinos en defensa de la joven. Una agresión durante la que el ‘Kaki’ perdió la vida, según el informe forense por un fallo cardiaco, no se sabe si por la gran ingesta de estupefacientes consumidos o por los golpes de la agresión.

La Guardia Civil ha podido saber que el fallecido es un conocido delincuente de la Comunidad Valenciana en concreto de la localidad de Massamagrell y que acumulaba más de un centenar de antecedentes penales.

Nacho Abad ha conectado en directo con Javier Martínez, periodista de ‘Las Provincias’, ha confirmado que el delincuente pinchó en varias ocasiones a la joven, quién está atemorizada por las represalias de la familia. El periodista asegura que era un delincuente habitual y que en la localidad le tenían mucho miedo: “Hace dos años intentó acuchillar a un agente con un bastón espada”.

Respecto al entierro del delincuente, Javier Martínez ha explicado que los familiares querían pasear el cadáver por el cementerio y que los servicios funerarios se vieron obligados a avisar llamar a la policía.