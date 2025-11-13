Laila buscó una excusa para salir del narcopiso y avisar a la policía de que había una mujer secuestrada y maltratada

Así es el torturador y violador de Alicante: vende droga y tiene su propio ejército de argelinos

Compartir







‘En boca de todos’ ha podido hablar en exclusiva con Laila, la joven que salvó la vida de Eva María, la joven secuestrada y violada durante 7 días en el barrio de San Juan XXIII por tres hombres de origen argelino. La joven fue llevaba hasta el narcopiso por la misma mujer que engañó a Eva María y que pretendía que Laila ocupara su lugar.

Nacho Abad ha comenzado la entrevista danto las gracias a Laila por tener el valor de contar lo sucedido y ha querido saber cómo llegó ella hasta el narcopiso: “Yo voy por medio de la misma chica que dejó secuestrada a Eva…”.

Desde la cama del hospital y con muchísimo dolor, Eva María, la mujer secuestrada, violada y brutalmente torturada durante 7 días por tres ciudadanos argelinos en un piso okupado del barrio de San Juan XXIII de Alicante, conectaba en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ y explicaba de forma muy valiente el terrible daño que había sufrido: “Me ataron con bridas y comenzaron a quemarme con el soplete, y al día siguiente comenzaron las violaciones”.

PUEDE INTERESARTE Así será la histórica retransmisión en abierto del NFL Madrid Game 2025 en Cuatro y Mediaset Infinity

Laila, la joven que salvó a Eva María, ha relatado cómo llegó a la vivienda y cómo se sorprendió al ver a Eva María: “Veo un piso, un narcopiso dónde ofrecen todo tipo de drogas y no me gustaba ese ambiente, yo me quería ir. De repente vi a una mujer con le ojo mirado, no sé, estaba casi muerta… Le dije que podía confiar en mí, que si necesitaba ayuda…”.

Según ha explicado, Eva María no articulaba palabra: “Ella no hablaba, ella salió de la habitación unas dos horas después de yo estar allí… Le vi las pintas y no era normal, estaba golpeada, maltratada… Al cabo de unas horas cogió confianza conmigo y me pidió que llamara a su madre para decirle que estaba bien, pero que estaba secuestrada y no sabía dónde estaba… Yo estaba bebida y pensaba que era una broma, pero no lo era…”.

PUEDE INTERESARTE Dos vecinos de Manresa acaban a machetazos tras una discusión por un perro

“Yo sabía que era Juan XXIII, pero no sabía nada de nada… Estaban los chicos enfrente y si ella habla, los chicos la podían hacer algo. Estaban hablando de temas y el argelino le dijo que se callara y que no dijera esas cosas delante de mí… Cuando fui al baño, me dijo mira como me tienen, mira lo que me están haciendo. Me enseñó las partes íntimas, la barriga, me dijo que le habían cortado el pelo con un cuchillo, tenía el ojo morado, estaba desnutrida”, ha explicado la joven respecto al momento en el que Eva María le pidió ayuda y le advirtió de que saliera de allí.

Laila tuvo claro que tenía que salir del piso y avisar a la policía: “Les dije que me iba a comprar tabaco y bebida, y me dijeron que sí, pero que tenía que dejar allí mis objetos personales…”, ha explicado Laila sobre el momento en el que salió de la casa y llamó a la policía.

La joven asegura que siente muchísimo lo que le ha sucedido a Eva: “Yo siento mucha pena por Eva porque nadie se merece lo que le hicieron y estoy supercontenta de que allá salido bien”. Además, ha explicado cómo su supuesta amiga la convenció para llegar al piso: “Me mintió y me dijo que le habían invitado y violado a ella, me mintió. No me parecía cierto, no me creí sus palabras. Pensé que me iba a llevar a su piso, pero me llevó al narcopiso. Mi consejo: ‘Chicas no confiéis ni en vuestras mejores amigas”.

Así es el torturador y violador de Alicante: vende droga y tiene su propio ejército de argelinos

Un vecino del edificio del narcopiso en el que Eva María fue secuestrada y violada brutalmente durante 7 días, ha roto el silencio vecinal para contarnos cómo es el hombre argelino que tiene atemorizado al barrio de San Juan XXIII en Alicante: un hombre agresivo, que vende droga y que cuenta con su propio ejército.