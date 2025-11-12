Dos vecinos de Manresa acaban a machetazos tras una discusión por un perro

Uno de los vecinos recriminaba al otro que llevara al animal sin bozal y sin atar

Una discusión de dos vecinos por un perro termina a machetazos en una calle de Manresa. Según la versión de los vecinos testigos de lo sucedido y de los protagonistas de la discusión, todo comenzó porque uno de ellos llevaba al perro sin bozal y sin atar.

Las personas que intervinieron en la pelea ya están en libertad y nos han explicado que todo comenzó porque el perro, de raza al parecer pitbull, iba sin atar y sin bozal, y el otro vecino le recriminó la situación sin esperar que la conversación se iba a convertir en una discusión a machetazos entre ambos.

María, una vecina, que pasaba por allí de camino a la compra, fue testigo de la pelea: “No me dio miedo, estaba la policía y era algo entre ellos”. Nacho Abad ha querido saber si no había sentido miedo al ver los machetes y la mujer asegura que no le dio mucha importancia: “Tenía prisa y no le di mucha importancia”.

Los vecinos alertados, llamaron a las autoridades y rápidamente frenaron la discusión a machetazos entre los vecinos antes de que alguno de ellos fueran heridos.