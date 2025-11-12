Miguel Salazar Madrid, 12 NOV 2025 - 02:15h.

Óscar se enfrenta en enero a un juicio por el caso que se enmarca en el escándalo de puestos "a dedo" en Renfe

Exclusiva 'Código 10' | Los audios que revelan que un alto cargo de Renfe quería crearle un puesto a medida a Claudia Montes en LogiRAIL

Óscar Rodríguez ha decidido no quedarse de brazos cruzados y denunciar a LogiRAIL, la empresa filial de Renfe, por un presunto amaño en su contra en el proceso de oposición al que se había enfrentado. Este hombre era trabajador de la compañía, y cuenta que le sorprende que dejase de recibir ofertas para seguir formando parte de la misma cuando se aproximaba el examen de oposición.

Consiguió el 100% de aciertos en el examen y un 0 en méritos porque no le llamaban

"Se me dejó de llamar prácticamente en el año previo a la convocatoria", relata. Óscar denuncia que esa plaza la otuviese la sobrina política de su jefe en su lugar. "Tuve el 100% de los aciertos en el examen", se defiende como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. El problema fue que al hombre no le dejaron sumar "méritos", algo que cree que le "condicionó" desde el minuto uno.

En su solicitud -para lograr el puesto de especialista de operaciones comerciales- , indicaba la provincia por la que se presentaba. En su caso, era la de Granada, que la estaba ocupando "la hija del presidente del comité" de la misma provincia. Como a él no le habían llamado para trabajar, en el apartado de méritos consigue un 0, algo que no le ocurre a la sobrina política de su jefe.

"A esta chica si la habían llamado continuamente", relata destapando así un nuevo caso del escándalo de presuntos puestos "a dedo" que sacó a la luz Claudia Montes. Óscar comparte que ha pedido "por activa y por pasiva" la nota de la persona que le arrebató presuntamente la plaza, "incluso a través de un despacho de abogados de Granada". "Nunca me dieron las calificaciones reales", aclara.

La que fue Miss Asturias compartió a este programa una conversación telefónica con el exnúmero 3 de Renfe, quien le daba detalles de cómo pretendía crearle un puesto a su medida en la emrpesa dependiente del ministerio de Transportes.