Caso Koldo

Exclusiva 'Código 10' | Los audios que revelan que un alto cargo de Renfe quería crearle un puesto a medida a Claudia Montes en LogiRAIL

Las conversaciones entre el exnúmero 3 de Renfe y Claudia Montes sobre el plan de crearle una plazacuatro.es
"Esto hay que hacerlo muy bien y mi obligación es proteger a mis jefes", llega a decirle Óscar Gómez Barbero -el hasta ahora número 3 de Renfe- a Claudia Montes, la expareja de José Luis Ábalos. En unas conversaciones que hemos podido conseguir en exclusiva en 'Código 10', el alto cargo de la empresa dependiente del ministerio de Transportes llega a decirle que planea crearle una plaza fija para la que fue Miss Asturias de una forma perfetamente planificada.

