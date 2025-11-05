Miguel Salazar Madrid, 05 NOV 2025 - 00:03h.

Así gestionó el número 3 de Renfe la creación de una plaza en Renfe para la que fue Miss Asturias

"Esto hay que hacerlo muy bien y mi obligación es proteger a mis jefes", llega a decirle Óscar Gómez Barbero -el hasta ahora número 3 de Renfe- a Claudia Montes, la expareja de José Luis Ábalos. En unas conversaciones que hemos podido conseguir en exclusiva en 'Código 10', el alto cargo de la empresa dependiente del ministerio de Transportes llega a decirle que planea crearle una plaza fija para la que fue Miss Asturias de una forma perfetamente planificada.