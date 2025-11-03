En 'Todo es mentira', analizan el nuevo informe de la UCO e informan sobre el contenido de los mensajes entre Koldo y Antonio Olivera

Exclusiva | Koldo García manda un mensaje a Risto Mejide tras opinar sobre la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado

Compartir







Un nuevo informe de la UCO de más de 300 páginas podría comprometer a un nuevo ministro del gobierno de España: Ángel Víctor Torres. Cynthia Díaz Nobile, redactora de 'Todo es mentira', informa sobre las conclusiones del programa y muestra el contenido de los mensajes entre Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia en aquel entonces y posterior jefe de gabinete del ministro, y Koldo García.

El comprometedor contenido de los mensajes

En el nuevo informe de la UCO, los investigadores nos sitúan en abril de 2020 cuando el gobierno canario de Ángel Víctor Torres compra a la empresa de Víctor de Aldama mascarillas por un valor de 12.000.000 de euros. "Son dos las funcionarias que dan la voz de alarma porque entienden que estas mascarillas cuestan un 50% más de las que ya habían comprado, tienen superávit y que no es de uso médico", apunta.

Es entonces cuando se produce la siguiente conversación que interceptan los agentes: el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, contacta con Koldo unos días más tarde para comentarle que efectivamente hay problemas con los con las mascarillas y Koldo le dice: "Por favor, arréglalo que me están volviendo loco estos tíos".

"Por estos tíos entendemos que serían soluciones de gestión, es decir, Víctor de Aldama", señala la periodista. Y continúa Koldo diciendo: "Te juro que te lo agradeceré en carne y te querré mucho. Y en carreteras y en puentes". "A lo que le contesta el viceconsejero de presidencia del Gobierno canario que no se preocupen, que lo resolvemos", señala Cynthia Díaz.